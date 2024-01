Köhlmeier erzählte in Linz: „Ich war eifersüchtig auf mich“

„Sie haben einen guten Ruf als Schriftsteller, aber auch einen etwas windigen.“ So lässt Michael Köhlmeier im Roman „Das Philosophenschiff“ (erscheint am 29. Jänner) eine berühmte Architektin über den Ich-Erzähler urteilen.

Die Architektin heißt Anouk Perleman-Jacob, ist 100 Jahre alt und „eigentliche“ Erzählerin im Roman. Der „windige“ Ruf des Autors bestärkt ihren Wunsch, dass genau er ihr Leben niederschreibe: „Und wenn es keiner glaubt, umso besser. Aber erzählt werden soll es.“

Lesen Sie auch

Das Schreiben, die Musik

Wie viel Fiktion steckt in einem Menschenleben? Köhlmeier, vielfach ausgezeichneter Schriftsteller, 1949 in Vorarlberg geboren, gab am Donnerstag im knackig gefüllten Linzer Stifterhaus Auskunft. Vieles klang „wahr“. Die leichte Legasthenie des Schülers („Lesen war für mich wirklich schwere Arbeit“), der zwar gerne Aufsätze schrieb, aber selten mit „Sehr gut“ belohnt wurde.

Später der Student, den es in den 1970ern zum schriftlichen Erzählen drängte. Damals war gerade Sprachexperimentelles angesagt, das pure Erzählen hatte einen schlechten Ruf: „Das hat mich bedrückt, denn was anderes kann ich nicht.“ Studiert hat Köhlmeier unter anderem in Marburg an der Lahn, wo der politische Zeitgeist besonders scharf links wehte. Er habe sich nicht getraut, den Kollegen zu erzählen, dass er selbst schrieb: „Das galt als kleinbürgerliche Tätigkeit.“

Köhlmeier hatte früh Familie, vier Kinder. Er brauchte Geld. Er dockte beim Vorarlberger Hörfunk an („Das war die kürzeste Linie vom Arbeitstisch zum Geld“). Köhlmeier schrieb und schrieb, lag den Radiokollegen im Ohr: „Ich habe bei jeder Gelegenheit gefragt: Braucht ihr Hörspiele?“

Geld brachte auch die Musik ein. Seit 1972 trat Köhlmeier im Duo mit dem Musiker – und später ebenfalls Schriftsteller – Reinhold Bilgeri („mehr Bruder noch als Freund“) auf. Unbeschwerter und finanziell einträglicher Größenwahn der Jugend: „Wir hatten gesehen, was Lennon und McCartney spielten, und wollten das auch machen.“ Das Pop- und Rockgewerbe toleriert Unvollkommenheit, was Köhlmeier zusätzlich entgegenkam: „Wenn Lou Reed oder Bob Dylan singt, kommt niemand auf die Idee: ,So schön wie Julio Igleasias singen die aber nicht!´“

Und Köhlmeier schrieb. Und schrieb. Der Roman „Telemach“ (1995) führte dazu, dass er als Erzähler einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Alfred Treiber, Programmchef von Ö1, hatte nach Ersatz für die Kabarett-Sendung im Sommer gesucht. Gegen jede Erwartung, so Köhlmeier, sei seine Reihe über griechische Mythen sehr gut angekommen. Plötzlich verdiente der Mythenerzähler besser als der Romanautor: „Ich bin sehr eifersüchtig geworden auf mich selber.“

Die Liebe, die Katastrophe

Köhlmeier ist seit 1981 mit der Schriftstellerin Monika Helfer verheiratet. Im Stifterhaus gab er entzückende Einblicke in die Autoren-Ehe. „Wir haben völlig verschiedene Herangehensweisen. Monika ist eruptiv. Wenn sie schreibt, muss ich sie manchmal daran erinnern, zu essen.“ Köhlmeier bevorzugt offensichtlich Kontinuität: „Ich bin froh, wenn ich weiß, ein Roman beschäftigt mich die nächsten vier Jahre.“ Gegenseitig sind die beiden ihre besten Kritiker: „Monika hat die Gabe, einen zu kritisieren und man hat das Gefühl, man ist gelobt worden. Manchmal schmeiße ich wegen ihr zehn Seiten weg und denke: Ich bin gut.“

Ein brutaler, der schlimmste Einschnitt im Leben eines Menschen: 2003 verunglückte die damals 21-jährige Tochter Paula. Auch darüber spricht Köhlmeier öffentlich. Er wisse, dass an solchen Katastrophen Familien zerbrechen können. Eine große Hilfe waren die Geschwister der Verstorbenen: „Sie kümmerten sich um die Eltern.“ Die Worte, sie taugen nicht zu Literatur, Köhlmeier sucht noch immer nach einer Sprache: „Wie soll ich sagen … vielleicht so … Der Schmerz ist mit der Zeit wie ein Freund geworden … Das mag jetzt irritieren … Der Schmerz ist nicht mehr so bitter, so schneidend.“

An Bord: Lenin

Weiter schreiben, immer weiter. Jetzt also „Das Philosophenschiff“. Ein solches gab es tatsächlich, sagt Köhlmeier. 1922 beschlossen Lenin und Trotzky, 400 Intellektuelle aus der noch jungen Sowjetunion zu entfernen. Die Verschiffung aus St. Petersburg verkaufte Trotzky der internationalen Presse zynisch als humanen Akt, der die Verfemten vor Schlimmerem bewahre: Die „unsicheren Genossen“ würden sich irgendwann gegen die Revolution stellen und sodann erschossen werden.

Der Hass gegen Intellektuelle typisch für Diktaturen, sagt Köhlmeier, der dem Roman „auf traurige Weise Aktualität“ attestiert. Im Jahr 1922 muss nun also besagte Architektin Perleman-Jacob, bei der Vertreibung 14 Jahre alt, mit ihrer Familie auf dem „Philosophenschiff“ fliehen. In der 1. Klasse reist ein einziger Passagier mit, er ist schwer krank und sitzt im Rollstuhl: Lenin.

Eine Fiktion. Lenin ein „schrecklicher Diktator“ (Köhlmeier), der 1924 in allen Ehren in Moskau bestattet wurde. Fiktion ist erlaubt, Mut habe Köhlmeier getankt, „als ich Tarantinos ,Inglourious Basterds´ sah“. Im Film wird Hitler in einem französischem Kino mit mehreren Schüssen ins Gesicht hingerichtet. Köhlmeier: Diese Rachefantasie „ist Kunst. Diese Fiktion, das darf man, ich war so erfreut!“

Von Christian Pichler