Königliche Hoheiten und hyperrealistische Höflichkeiten

Drei Primavera-Grazien tanzen als fernöstliche Schönheiten in duftigen Kleidern auf grüner Flur inmitten exotischer Blüten, als hätte Sandro Botticelli (1445-1510) im heutigen Südostasien seine Inspiration gefunden. Der malaysische Künstler Ken Yang (Jg. 1997) hat nicht nur Botticellis Geist reinkarniert, in seiner Kunst vereint er das gesammelte Wissen um altmeisterliche Malerei der Renaissance. Am Donnerstag eröffnete das Museum Schütz die Ausstellung „Ken Yang, 20 Years of Masterpieces“, die bis 6. Oktober zu sehen sein wird.

„Reinkarnation“ alter Meister

Fasziniert und inspiriert von Kunst und Lebensstil, lässt Ken Yang in jedes seiner Werke die Summe aller Techniken, Erkenntnisse und Sichtweisen der alten Meister fließen, ballt so jede seiner Arbeiten zu einem Best off sämtlicher Meister der Renaissance. Da trifft das Licht Caravaggios auf Michelangelo und Leonardo, er spielt mit Mona Lisa und Salvator Mundi, porträtiert unter denselben Vorgaben aber auch Michael Jackson.

Yangs Sujets sind Porträts, edle Pferde, Stillleben und Landschaften, seine Technik die Ölmalerei. Die opulenten, wie aus Raum und Zeit gefallenen Gemälde, gleichen einer musealen Schau historisch schöner Künste, wären da nicht auch immer wieder Elemente aus der Gegenwart sowie hin und wieder ein Zeitgenosse als Verweis auf die Zeitlosigkeit dieser Kunst.

Porträtmaler des Königshauses

Der Künstler Ken Yang lebt und arbeitet seit 2002 in Paris. Im ostasiatischen Raum arrivierte er zum Porträtmaler des malaysischen Königshauses, aber auch europäische Adelsgeschlechter und Modeschöpfer etwa Jean-Paul Guerlain sowie Personen des Hochadels und der High Society zählen zu seinen Kunden.

Seinen Erfolg begründet er mit dem Erkennen der Seele von Menschen, Dingen und Materialien. Er vertieft sich in deren Wesenheiten, in die Lebendigkeit der Natur. Aus Tiefe der Menschen, trägt er nach außen, was die Porträtierten von sich sehen lassen wollen, was sie unsterblich machen soll. Er schwelgt in Farben und Texturen, in Spitzen, Samt und Seide, Gold und Edelsteinen, so edel und kostbar wie in Wirklichkeit.

Wie bei den alten Meistern fasziniert das Licht, etwa zum Kartenspiel bei Kerzenlicht, oder im Tageslicht auf Haut und Haar einer königlichen Hoheit mit allen Reflexionen ihrer Perlen und Geschmeide.

Verliebt in Details und Bombast

Verliebt in Details und Bombast, treibt er seinen Realismus auf einen Gipfel, der die Wirklichkeit mit sehr höflicher Ironie infrage zu stellen erlaubt, Betonung auf Höflichkeit. Die Schönheit der Bilder muss nicht extra betont werden, sie ist sowieso und in irritierendem Übermaß.