Konfliktbeladener Mann trifft gestandene Frau

Die Dunkelheit und der Schlager — Regisseur Christoph Hochhäusler spielt mit Kontrast und mit Bewährtem.

In der Tradition des Film noir setzt der in München geborene Regisseur auf das Düstere, den von Anfang an gebrochenen Helden, auf eine undurchsichtige Frau. „Bis ans Ende der Nacht“ unterlegt er mit deutscher Musik aus vergangenen Zeiten. Besetzt hat er mit bislang im Kino unbekannten Gesichtern: Timocin Ziegler als Polizist Robert und die aus Wels stammende Thea Ehre, deren Debüt der Film zwischen Krimi und Beziehungsdrama ist.

Vieles der Handlung wurde oft erzählt — heruntergekommener Polizist setzt auf eingeschleuste V-Frau, die er aus dem Gefängnis holt und die alte Verbindungen aufleben lassen muss, um einen Dealer zu überführen. Kompliziert macht das Ganze, dass Robert und Leni vor deren Gefängnisaufenthalt eine Beziehung hatten, jetzt eine spielen müssen.

Gut an der nicht besonders originellen Handlung, die teils mit zu artifiziell geraten Dialogen hadert, ist die Selbstverständlichkeit, mit der die Figur der Leni als Transfrau erzählt wird. Obwohl dies einer der Konflikte ist, den Robert auszutragen hat — einst war er mit einem Mann zusammen, nun steht ihm dieselbe Person als Frau gegenüber — schafft es der Film, hier nicht überzuproblematisieren. Die 23-jährige Ehre, die für ihre Leistung überraschend mit einem Silbernen Bären bei der Berlinale ausgezeichnet worden ist, stemmt hier eine große Rolle, die sie sensibel anlegt und die die eigentliche Hauptfigur Robert in den Schatten stellt — auch schauspielerisch schafft das Ehre. Leni ist eine gestandene Frau, die — wenigstens am Ende — weiß, was sie will.

Stellenweise fühlt man sich in „Bis ans Ende der Nacht“ wie in einem sehr gut gemachten TV-Film, je gefühlsbetonter eine Szene ist, desto schlechter gerät sie leider auch. Vieles in dem Film, dessen Krimihandlung zu verworren und trotzdem nicht spannend ist, hat man woanders bereits besser gesehen. Bis auf Thea Ehre, und die wird man scher noch häufig zu Gesicht bekommen.

Von Mariella Moshammer