Kriminell bis in die kleinste Zelle

Martin Scorsese wagt mit „Killers of the Flower Moon“ ersten Western

Ihre Zeit sei vorbei, die Erde drehe sich eben weiter. Bill Hale hat viele Gesichter, wenn er so über die Osage spricht, zeigt er wohl das wahre. Er ist ein Manipulator par excellence, der von Robert de Niro dargestellte alte weiße Mann in Martin Scorseses (80) „Killers of the Flower Moon“.

Hale ist ein Freund des indigenen Stammes in Oklahoma. Die Osage kauften sich einst — mehrmals verjagt von weißen Siedlern — Land. Dann bricht Öl durch diese Erde. Scorsese lässt die Osage in den ersten Momenten seines Filmes im Regen aus schwarzem Gold tanzen. Wir wissen, was Öl bedeutet: Geld, Macht, alles. Gerechtigkeit für die Vertriebenen, mag man kurz denken.

Die Hauptfigur im dreieinhalb Stunden langen Film des Altmeisters ist jedoch nicht Hale, sondern sein aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrter Neffe Ernest Burkhart, gespielt von Scorseses zweitem Lieblingsdarsteller Leonardo DiCaprio. Kein Wunder, dass es Ernest nach Oklahoma zieht: In den 1920ern sind die Osage das reichste Volk der Welt. Auf den ersten Blick drehen sich die Verhältnisse und unser Blick auf die indigene Bevölkerung der Vereinigten Staaten um. Weiße reißen sich um Jobs bei den Osage, die decken sich mit Schmuck, teurer Kleidung, Autos ein. Und die Weißen strömen ins Land, jenen, die für die Ölfirmen arbeiten werden, folgt die Kamera nicht. Es sind die, die anders zum fremden Geld kommen wollen.

Hale, der Patriarch, Ernest, der Mitläufer

Ernest wendet sich an seinen Onkel, der es als Großrancher zum angesehen Mitbürger der Osage geschafft hat. Er sorgt und kümmert sich, wenn diese unter durch die Zivilisation eingeschleppten Krankheiten leiden, spricht ihre Sprache. Er rät Ernest Mollie (Lily Gladstone) zu heiraten, denn sie ist dank ihrer indigenen Herkunft Besitzerin von Land, Öl, Geld.

Nach und nach entspinnt sich Hales Plan, nach dem Mollies Angehörige ausgelöscht werden sollen. Mollie bekommt Spritzen gegen ihre Diabetes, diese machen die junge Frau kränker und kränker. Hale ist der Patriarch, der plant und befiehlt, Ernest sein dummer, manipulierter Befehlsempfänger, der sich — auch wenn er seine Frau und die gemeinsamen Kinder liebt — nicht von dem großen Einflüsterer und Strippenzieher lösen kann.

DiCaprio und De Niro warten all ihr Hollywood-Können auf, um die komplexen Charaktere glaubhaft zu machen und Scorsese erzählt nun erstmals in einem überlangen, aber fesselnden Western die kriminellen Strukturen, die die Vereinigten Staaten bis in die kleinste Zelle durchziehen. Gezeigt wird ein Stück wahre US-Geschichte, die auf einem präzise recherchierten Sachbuch über hunderte Morde an den Osage von David Grann basiert. Der Erzähler: der alte weiße Mann. Dass sich Scorsese dessen bewusst ist, zeigt der originelle Schluss, bei dem der 80-Jährige selbst seine Bühne betritt.

Von Mariella Moshammer