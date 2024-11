KulturEXPO und Kulturhauptstadt feiern mit Fest für alle großes Finale

Am 30. November steht im Papier Macher Museum ein bunter Veranstaltungsreigen auf dem Programm - Anschließend wird in der Gmundner Innenstadt weitergefeiert

Die beiden großen oö. Kulturformate im Jahr 2024, die Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024 und adie 23 Gemeinden der KulturEXPO Anton Bruckner 2024, haben sich zusammengetan, um gemeinsam zu feiern.

Am Samstag, 30. November, steht im Papiermacher Museum Laakirchen ein wahres Kaleidoskop an Veranstaltungen auf dem Programm, das einen farbenfrohen Bogen spannt, um die Kraft der Kultur und der Gemeinschaft hochleben zu lassen. Von musikalischen Acts, diskursiven Momenten, Präsentationen, Performances bis hin zur kulinarischen Versorgung ist hier definitiv für „alle alle!“ etwas dabei.

„Dieser Tag ist eine Gelegenheit, das große Kulturjahr noch einmal gebührend zu feiern und zu rekapitulieren, was uns dieses Jahr inspirierte, überraschte und vorantrieb. Wenn die beiden großen Kulturformate des Landes Oberösterreich ihre Kräfte bündeln, ist nicht nur höchste Qualität, sondern auch beste Unterhaltung garantiert“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. Das Programm findet im Sinne der Barrierefreiheit bei freiem Eintritt statt.

Ohne Ende

Von 11 bis 20 Uhr ist das ALFA in Laakirchen Schauplatz von Konzerten, Theater, Kinderprogramm, Lesungen, Vernissagen und Filmdarbietungen in einem eigenen Kino-Raum. Danach wird open end durch die Nacht in der Innenstadt von Gmunden weitergefeiert. Dort bringt sich die Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024 mit Konzerten, DJ Sets, Performances und spätnächtlichen Lesungen ein.

Programmdetails online unter:

www.anton-bruckner-2024.at/und-weiter-so

www.salzkammergut-2024.at/veranstaltungen/und-weiter-so-alle-alle-kultur