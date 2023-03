Kulturfestival am Traunsee

Nach einem erfolgreichen Festivalsommer im letzten Jahr bietet das Salzkammergut auch in der kommenden Saison eine Kulisse für Kunst und Kultur.

Den Auftakt macht am 22. Juni der internationale Bühnenstar Fritz Karl mit einer Lesung von Stefan Zweigs Texten. Begleitet wird diese vom Ensemble der Salzkammergut Festwochen Gmunden, welches sich im Vorjahr formierte.

Nach einem fulminanten Start stellt Karin Bergmann, Leiterin für Literatur und Theater, ein magisches Märchen für den Hauptakt vom 15. bis 17. Juli in Aussicht. Shakespeares großes Werk „Sturm“ wird in einer Neuinszenierung von Sona MacDonald, Josefine Bloeb und Sebastian Wendelin über die Bühne gehen, welche den Zuschauer in eine philosophische Debatte über Macht, Intrigen und Humanismus eintauchen lassen. Einen Gastauftritt hat das Landestheater Linz, das Teresa Doplers „Unsere blauen Augen“ aufführt und die Lebensträume eines jungen Pärchens thematisiert. Die oberösterreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr erweckt die Liebeslyriken von William Shakespeare zu neuem Leben. Der Musikschwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Weltstar Thomas Quasthoff, der mit seinem Quartett erstmals bei den Salzkammergut Festwochen auftritt und den Boden mit seiner außergewöhnlichen Bassstimme zum Beben bringen wird.

Neben der Klassik wird in diesem Jahr vor der spektakulären Kulisse des Traunsteins auch Philipp Hochmair mit seinem Jedermann die Bühne stürmen. Er widmet sich dabei den Fragen von Leben und Tod. Christian Hieke, Geschäftsführer der Salzkammergut Festwochen, betont, dass beim Programm auf eine große Vielfalt bestehend aus renommierten Stars und aufstrebenden Künstlern gesetzt wurde.

Karten und Infos zu den Festwochen: www.festwochen-gmunden.at