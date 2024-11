Kulturhauptstadt-Bilanz: Stimmen aus der Kultur

Ein Jahr Europäische Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024: Drei Persönlichkeiten aus dem Kulturbereich in Oberösterreich haben für die APA Bilanz gezogen. Lentos-Direktorin Hemma Schmutz und Johanna Mitterbauer, Geschäftsführerin der Salzkammergut Festwochen, kamen zu einem positiven Resümee, Klemens Pilsl, Vorstandsmitglied der Kulturplattform (KUPF) Oberösterreich, zollte Intendantin Elisabeth Schweeger Respekt.

50.000 Besucher für Ausstellungen zu NS-Kunstraub

Das Kunstmuseum Lentos Linz trug drei Ausstellungen zum Kulturhauptstadtjahr bei, die umfangreichste war „Die Reise der Bilder“ im Lentos. „Das Projekt war eine intensive Auseinandersetzung mit der Rolle des Salzkammerguts im Kontext von Kunstraub und Bergung während des Zweiten Weltkriegs. Für uns war es wichtig, die komplexen Provenienzen und die brisante Geschichte der NS-Raubkunst gemeinsam mit der Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024 sichtbar zu machen“, sagt Hemma Schmutz. Die Ausstellung im Lentos, wie auch die Präsentation zu Wolfgang Gurlitt in Bad Aussee und „Das Leben der Dinge“ in Lauffen sind sowohl national als auch international auf großes Interesse gestoßen. Aktuell seien rund 50.000 Gäste in allen drei Schauen gewesen.

„Die Reise der Bilder“ habe eindrücklich gezeigt, dass die Auseinandersetzung mit NS-Raubkunst, Provenienzforschung und Restitution ein fortlaufender Prozess sei und dass weiterhin ein großes Bedürfnis nach Aufarbeitung bestehe. „Wir hoffen, dass die Ausstellung langfristig das Verständnis für die Bedeutung der Geschichte von Kunstwerken und den Umgang mit Kulturgut stärkt und weiter zur kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in Österreich beiträgt“, so Schmutz.

Hausmusik-Roas und Salone bleiben

Johanna Mitterbauer, Geschäftsführerin der Salzkammergut Festwochen, sieht die Kulturhauptstadt im Salzkammergut als Gewinn. Bereits 2021 begab man sich mit der von Franz Welser-Möst erdachten Hausmusik-Roas, die eine Verbindung aus Hochklassik und Volksmusik schafft, auf die Reise zur Kulturhauptstadt 2024. „Das ist gut gelungen“, so Mitterbauer. Die Roas soll ebenso bleiben wie die Salone, in denen auch Wirtschaftstreibende und Gäste aus Industrie und Politik zusammentreffen und in kleinem Kreise diskutieren. Der Fokus lag dieses Jahr auf Musik und den Themen „Wittgenstein“ und „Schönberg“.

Sehr gut angekommen seien auch die „Briefgeheimnisse“, bei denen Marie-Luise Stockinger, Nicole Beutler und Fritz Karl Briefe von Familien aus der Region, aber auch von Wissenschaftern und Dichtern mit Bezug zum Salzkammergut vorlasen.

„Das Interesse der Künstler, aufzutreten war größer, wir hatten Herbert Pixner das erste Mal bei uns“, so Mitterbauer. „Toll“ fand sie die Ausstellung von Ai Weiwei in Bad Ischl und wünscht sich derartiges auch in Zukunft für Gmunden. „Wir haben Möglichkeiten im Toscanapark. Wenn eine Ausstellung öffentlich bemerkbar ist, kommen auch viele Touristen“, sieht sie Synergien. Diesbezüglich habe die Kulturhauptstadt „ein Aufwachen“ gebracht. Bleiben wird auch die 4,4 Millionen Euro teure Sanierung des Stadttheaters in Gmunden, die es ohne Kulturhauptstadtjahr nicht gegeben hätte, ist Mitterbauer sicher.

Trotz Patzern gute Arbeit unter schwierigen Umständen

Die Kulturplattform Oberösterreich ließ wissen, dass sie keine künstlerischen Programme bewerte. Vorstandsmitglied Klemens Pilsl sah „die Hoffnung auf eine von der ‚Zivilgesellschaft‘ gezogene Kulturhauptstadt, die in der Bewerbungsphase geweckt wurde“, nicht gestillt. Das sei aber kaum dem Team der Kulturhauptstadt vorzuwerfen, das trotz Patzern unter schwierigsten Umständen gute Arbeit geleistet habe. Persönlich habe er samt Familie den mitunter stark kritisierten Pudertanz bei der Eröffnung „sehr genossen“. Pilsl zollte der Intendantin Respekt, denn die Aufregung über diese Performance „sagt viel über das Umfeld aus, in dem die Intendantin ihren Weg finden musste“.

Den Erfolg der Kulturhauptstadt werde man frühestens in zehn Jahren messen können – „Ist es dann dem Salzkammergut gelungen, eine zukunftsfähige kulturelle Vision abseits von schöner Landschaft, Tourismus und Vergangenheit zu etablieren?“ Eine ganze Region als Kulturhauptstadt sei ein „wackeliges Konstrukt: Künftige Kulturhauptstädte sind gut beraten, Organisationsformen zu finden, die nicht von einer Überzahl regionaler Player verzehrt werden.“

Landes-Kultur sieht „erfolgreiches“ Jahr

Die OÖ Landes-Kultur GmbH (OÖLKG) blickt, wie berichtet, auf ein „erfolgreiches Kulturhauptstadtjahr“ zurück, wie sie in einer Aussendung mitteilte. Die Ai-Weiwei-Ausstellung „Transcending Borders. Dialog mit der Hallstattkultur“ im Marmorschlössl und den kaiserlichen Stallungen in Bad Ischl zählte 58.868 Besucher, die Ausstellungen der Academy of Ceramics in Gmunden bisher rund 27.000. Beide Locations will die OÖLGK nächstes Jahr mit Arbeiten von Erwin Wurm bespielen.