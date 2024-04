Kulturhauptstadt: Kunstuni Linz lässt die nächsten Plattformen am Traunsee schwimmen

Das Kulturhauptstadtjahr-Projekt Plateau Blo der Kunstuniversität Linz lässt in Gmunden am Samstag, 4. Mai, seine nächsten Plattformen zu Wasser. Das schwimmende Inselgefüge wird mit Bühnen für Ausstellungen, Performances sowie Kunst- und Kulturveranstaltungen erweitert. Interessierte sind herzlich eingeladen, dabei mitzuhelfen, die Plattformen von der Werkstatt zum Traunsee zu rollen.

Unter der Leitung von Simone Barlian und Sabine Pollak haben Studierende vom Department raum&designstrategien im aufgelassenen Alten Gaswerk bereits das erste Floß, eine schwimmende Sauna gebaut, die Freitagabend (3. Mai) wieder in Betrieb ist. Mit im Team sind auch Sophie Netzer und Kerstin Reyer vom Künstlerinnenkollektiv „raumarbeiterinnen“. Angesichts der begehrten Uferzonen wollen die Initiatorinnen „Raum am See schaffen“ und als „Inselgefüge gegen exklusives Besitzdenken“ von Ort zu Ort ziehen.

Samstag, 4. Mai, Gaswerkgasse 4, Gmunden

10 Uhr: Welcome & Kaffee

10 – 12 Uhr: kollektiver Transport der Plattformen zum Traunsee, Wassern und Eröffnung

Freitag, 3. Mai, 20 – 22 Uhr im Toscana Park in Gmunden: Open Sauna Session, Anmeldung unter hello.plateaublo.at erforderlich