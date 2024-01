Kulturhauptstadt: Kunstuni sticht mit Sauna in den Traunsee

Mit zwei außergewöhnlichen Projekten startet die Kunstuniversität Linz ins Kulturhauptstadtjahr 2024 im Salzkammergut: Am Gmundner Klosterplatz wird mit der Universität für angewandte Kunst Wien eine neu gestaltete Haltestelle der Traunseetram eröffnet und an der Esplanade eine schwimmende Sauna eingeweiht.

„Kunst erFAHRen“: Straßenbahnhaltestellen gestaltet

Das Department für Experimentelle Gestaltung und die Bildhauerei setzen unter der Leitung von Biennale-Künstlerin Anna Jermolaewa sowie von Ali Janka und Tobias Urban vom Künstlerkollektiv „Gelatin“ das Projekt „Kunst erFAHRen“ um: Dabei gestalten Studierende die Straßenbahnhaltestellen Engelhof und Karl z´Neuhub in Gmunden und Umgebung —quasi als Sinnbild für das kulturelle Erschließen von Stadt und Region.

Lesen Sie auch

Die erste Station wird am Donnerstag, den 18. Jänner, am Klosterplatz eröffnet: Unter dem Titel „How much weight can a boat carry?“ haben Studierende unter der Leitung von Hans Schabus von der Angewandten Wien diese Haltestelle der Traunseetram mit einer Boot-Skulptur überdacht.

Vier Flöße, die miteinander verbunden sind

Im Zuge des Projekts „Plateau Blo“ wiederum wird eine schwimmende Sauna im Bereich des Seebahnhofs von Gmunden zu Wasser gelassen. Mehr als zwei Dutzend Studierende konstruieren im aufgelassenen Alten Gaswerk in der Hafengegend unter der Leitung von Simone Barlian und Sabine Pollak vom Department raum&designstrategien vier Flöße, die miteinander verbunden werden. Mit im Team sind auch Sophie Netzer und Kerstin Reyer vom Künstlerinnenkollektiv „die raumarbeiterinnen“.

Mit dieser Initiative will man angesichts der begehrten Uferzonen „Raum am See“ schaffen und „ein Statement gegen exklusives Besitzdenken“ setzen, wie die Initiatorinnen betonen. Ab April kommen zur Sauna eine Bühne für Ausstellungen und Performances sowie eine Forschungsstation für Artists in Residence und eine freie Fläche dazu, die dann als schwimmendes Inselgefüge über den See ziehen. Ebenfalls am Donnerstag, den 18. Jänner, wird an der Gmundner Esplanade zum ersten Mal der Sauna-Ofen angeheizt, dazu steht eine Performance von „raumarbeiterinnen“ und Studierenden zum Thema Salz auf dem Programm.