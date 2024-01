Kulturhauptstadt-News: Verhüllungen und Aussichten

„Die Region strotzt vor Widersprüchen — einerseits ein Übermaß an Tourismus, andererseits die Gefahr von Arbeitsplatzverlusten. Diese Ambivalenz zwischen Overtourism und Abwanderung ist charakteristisch für die inneren Alpen, sie ist auch die große Herausforderung für die Jungen, für die die Heimat kein Museum werden soll.“

Das schrieb Trautl Brandstaller im Vorwort zu dem Buch „Einsichten.Aussichten“. Am Neujahrstag ist die bekannte Wiener Journalistin und Autorin Trautl Brandstaller im Alter von 84 Jahren gestorben. Das von ihr herausgegebene Buch, das „Das Salzkammergut zwischen Faktischem und Anekdotischem“ präsentieren soll, erscheint als eine der offiziellen Publikationen der Europäischen Kulturhauptstadt nun posthum.

Brandauer über seine Kindheit, Ransmayr zu KZ Ebensee

Brandstaller selbst führt in kurzen Texten durch die Geschichte des Salzkammerguts, von der Hallstattkultur über die frühe Entstehung eines Proletariats und die Sommerfrische der Monarchie bis zu Nationalsozialismus, Antisemitismus und Widerstand. Dazu hat sie teilweise prominente Gastautoren gewonnen.

So erinnert sich Klaus Maria Brandauer an seine Kindheit bei den Großeltern in Altaussee, Miguel Herz-Kestranek an die Familienvilla in St. Gilgen, das pikanterweise zu jenen Wolfgangsee-Gemeinden gehört, die nicht Teil der Kulturhauptstadt sein wollten. In Interviews erzählen Christoph Ransmayr und Robert Schindel von ihren Verbindungen zum Salzkammergut.

Ransmayr berichtet etwa vom KZ Ebensee und seiner Erkenntnis, „dass viele von den am Massenmord beteiligten Pflichterfüllern auch nach dem Krieg und bis in meine Zeiten ihre geänderten Pflichten in Ämtern, Schulen, Parlamenten unbehelligt weiterhin erfüllten. Schönes Salzkammergut! Vielgeliebtes Österreich!“

Helnwein verhüllt Gmundner Gebäude

Gottfried Helnwein wird im Kulturhauptstadtjahr 2024 das Rathaus und das Stadttheater Gmunden in eine Kunstinstallation verwandeln. Der Maler, dem bis 11. Februar in der Albertina in Wien mit „Helnwein – Realität und Fiktion“ eine große Ausstellung gewidmet ist, wird die beiden Gebäude in der Traunseestadt verhüllen — soviel haben die Stadtgemeinde und die Salzkammergut Festwochen Gmunden, die hinter dem Projekt stehen, bereits verraten, weitere Details werden erst Ende Jänner preisgegeben. Helnwein hat aber in Medienberichten bereits angedeutet, dass es auch eine Ausstellung geben könnte.