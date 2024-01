Kulturhauptstadt: Operette als kleine Revue für kleines Orchester und kleine Stimmen

Fehlgriff zur Eröffnung: Komische Oper Berlin mit „Eine Frau, die weiß was sie will“ von Oscar Straus

Nach Dutzenden aufregenden Eröffnungsacts im Kurpark von Bad Ischl, kurz nach der polarisierenden Performance „Pudertanz“, wo nackte Menschen bei Eiseskälte im Kurpark ihr Anderssein thematisierten, ging zur besten Zeit um 19.30 Uhr im Festsaal des Kongesshauses „Eine Frau, die weiß, was sie will“ über die Bühne. Nicht die künstlerische Leiterin der Kulturhauptstadt Elisabeth Schweeger, sondern ein musikalisches Kammerspiel von Oscar Straus aus dem Jahr 1932.

Straus (1870-1954) ließ seinen Namen um ein „s“ kürzen, um Verwechslungen mit den berühmten Kollegen vorzubeugen. Wie Lehar oder Kalman wird auch Straus in der Silbernen Operettenära verortet. Er verbrachte viel Zeit in Bad Ischl.

Nach Lebensabschnitten in Berlin, Wien, Paris und den USA, wo er während des Zweiten Weltkriegs auch Filmmusik schrieb, kehrte er in den 50-er Jahren zurück nach Österreich. Seine Grabstätte liegt in Bad Ischl, ein Platz ist nach ihm benannt.

Als Operette ankündigt, feierte die musikalische Revue 1932 einen großen Erfolg mit der Aneinanderreihung von Melodien, die nach der Premiere schon auf den Straßen gepfiffen wurden. Der kecke Hit „Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben“ blieb und gilt heute noch. Feministische Keime: „Sah sie einen Mann, fragte sie ‚äwann‘, dann musste er ran“, und das philosophische „Das Leben in seinen Formen folgt ganz bestimmten Normen“ erheitern zum Tanzrhythmus der frühen 30er Jahre.

Abgestandene Produktion aus 2015

Die Komische Oper Berlin dampfte 2015 das 30-Personen Stück „Die Frau, die weiß, was sie will“ auf zwei Personen ein, reduzierte das Bühnenbild auf ein Stück Wand mit weißer Tür, und beschränkte das Licht auf zwei Scheinwerferkegel.

Respektabel das Tempo der Kostüm- und Rollenwechsel, nett das Tennismatch im Kostüm links Mann, rechts Frau, ermattend hingegen das zwangsläufig ständige Tür auf-Tür zu der mittlerweile acht Jahre laufenden Produktion für kleines Orchester und kleine Stimmen. Gelegentliche Lokalbezüge, sogar auf die Performance zuvor, können entzücken.

Stoff für Soaps

Was Regisseur Barrie Kosky moderne Commedia del Arte nennt, könnte heute Stoff für Soaps liefern. Zwei Frauen spannen sich gegenseitig die Männer aus, bis sie draufkommen, dass sie Mutter und Tochter sind. Als Trägermaterial für Pointen, Gassenhauer und hübsch gereimte Texte jedenfalls bestens geeignet. „Musik angenehm, ohne Bedeutung“ befand dazu auch die damalige Presse.

Der heitere Unsinn zu eingängiger Musik diente 1932 nicht zuletzt als Ablenkung vom bedrohlichen Weltgeschehen, als Tänzchen auf dem damals brodelnden Vulkan. Nun steht dasselbe als abgestandener Nonsens wieder im Zentrum der Kultur? Parallele? Wiederholung? Wie sonst findet ein so nichtssagendes, künstlerisch belangloses Gastspiel den Weg ins Programm zur Eröffnung der Europäischen Kulturhauptstadt? Als hätten wir nicht selbst genug Operettenpotenzial im Land und auch konkret in Bad Ischl. Da wäre bestimmt etwas anderes herausgekommen.

