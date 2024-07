Kulturhauptstadt: Preis für innovative Jugendprojekte

Die Oberösterreichische Versicherung vergibt an vier innovative Jugendprojekte aus den 23 Partnergemeinden der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024 den mit insgesamt 8000 Euro dotierten „OÖV – Impact Boost Preis“. Die Ausschreibung und Abwicklung erfolgt über „Next Generation You“.

Der„OÖV – Impact Boost Preis“ ist eine finanzielle Unterstützung für Jugendprojekte, die eine positive gesellschaftliche Veränderung anstreben. Gefördert werden die Umsetzung von innovativen und visionären Ideen und die Erweiterung ihrer Wirkung sowie die Entwicklung von nachhaltigen Lösungen der sozialen, ökologischen oder wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen sich Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren in der Salzkammergutregion auseinandersetzen müssen. Dafür sollen sie auch mit lokalen Netzwerken wie öffentlichen Einrichtungen, Vereinen, Unternehmen oder Künstlern zusammenarbeiten. Jedes der vier Siegerprojekte erhält 2000 Euro. Der Preis ist Teil des Jugendprogrammes „Next Generation You“ und der Programmlinie „Kultur im Fluss“ der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024.

Lesen Sie auch

Die Zukunft des ländlichen Raumes mitgestalten

„Der Preis ist ein eindeutiges Signal an die Jugend in der Salzkammergutregion und unterstützt die Visionen von jungen Menschen, die weiterhin im ländlichen Raum ihre Zukunft sehen sollen und wollen“, betont Elisabeth Schweeger, Künstlerische Leiterin der Kulturhauptstadt, in einer Aussendung. „Unser Ziel ist es, die Jugend unserer Region zu ermutigen und zu unterstützen, innovative und nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln“, stimmen auch Generaldirektor Othmar Nagl und Vorstandsdirektorin Kathrin Kühtreiber-Leitner von der Oberösterreichischen Versicherung ein.

Eine Jury wird die vier Siegerprojekte auswählen, Einreichungen sind bis 30. September unter www.nextgenerationyou.at/ooevimpactboost möglich.Die Preisvergabe findet im Rahmen der Abschlussveranstaltung „Carte Blanche“ der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024 am 30. November 2024 im Kultur- und Veranstaltungszentrum ALFA in Laakirchen statt.