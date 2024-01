Kulturhauptstadt: Sauna, Historisches und Keramik in Gmunden

„Wir wollten einen Sehnsuchtsraum auf dem See schaffen und haben eine Utopie aufs Wasser gestellt“, sagt Sophie Netzer von raumarbeiterinnen im VOLKSBLATT-Gespräch.

Der Sehnsuchtsort ist ein von dem genannten Künstlerinnenkollektiv und Kunstuni-Studenten auf Initiative von Simone Barlian und Sabine Pollak (Abteilung raum&designstrategien an der Kunstuni Linz) innerhalb von sechs Wochen gebautes 15 Quadratmeter großes Floß samt Holzhäuschen geworden, eine schwimmende Sauna, die zum Schwitzen auf dem See samt Ausblick lädt. Das Kunstprojekt trägt den Titel „Plateau Blo“ und soll anregen, über unseren Umgang mit Raum nachzudenken.

Derzeit liegt das Floß am Ufer des Traunsees an der Gmundner Esplanade und noch testen die Bauherrinnen ihre schwimmende Plattform selbst. „Der See ist ganz schön stürmisch im Winter“, sagt Netzer.

In ein paar Wochen soll die schwimmende Schwitzkabine dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und man sich mit maximal zehn Personen für einen Saunabesuch einbuchen können. Im Laufe des Kulturhauptstadtjahres wird von den Künstlerinnen der Raum auf dem Wasser ausgebaut, zwei weitere Flöße sollen dazukommen, die dann für Performances genutzt werden.

Stille Orte und ein Gotteshaus

„Plateau Blo“ ist eines von vielen Projekten, mit denen sich die Bezirkshauptstadt Gmunden am Kulturhauptstadtjahr 2024 beteiligt.

Eine Reise durch die spannende Geschichte der Stadt Gmunden und der Gegend bietet ein Besuch im Kammerhofmuseum. Von steinzeitlichen Funden, alten Keramiken, die mit Zutaten wie Zink, Blei, Chrom und Kupfer ganz schön giftig waren, Ritterrüstungen, Objekten aus den Werkstätten der Schwanthalers, wunderschönen Kastenkrippen, einem Stück von Gmundens ältester Wasserleitung aus Holz und Bildern und Objekten, die den Weg des „weißen Goldes“, des Salzes, dokumentieren, bis hin zu moderner Kunst sind in insgesamt neun Räumen in dem 600 Jahre alten Gebäude auf 1500 verwinkelt angelegten Quadratmetern zu besichtigen.

Dazwischen hängen „alte Schinken“ von Habsburgern, die sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder in ihrem Salzkammergut aufhielten. Eine Besonderheit ausgebreitet auf zwei Räumen ist das Klo & So Sanitärmuseum, indem als eines der Highligts jene Reisetoilette zu bestaunen ist, auf der Kaiserin Sisi einst auf ihrer Tour über das Tote Gebirge ihre hochherrschaftliche Notdurft verrichtete. Insgesamt 300 Klos hat Fritz Lischka, Direktor der Laufen AG, dem Museum, einst Sitz allerhöchster kaiserlicher „Salz“-Behörden, vermacht. Und noch einen Schatz birgt das Gebäude: Wohl nirgends sonst kann man in einem Museum ein Kirchlein finden: Die Bürgerspitalkirche St. Jakob ist das älteste Gotteshaus Gmundens.

Wer Gmunden sagt, sagt Keramik

Wer Gmunden sagt, wird zwangsläufig auch irgendwann Keramik sagen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der Traditionsbetrieb Gmundner Keramik am Kulturhauptstadtjahr beteiligt. In Zusammenarbeit mit der OÖ Landeskultur GmbH finden 2024 mehrere Ausstellungen statt, bereits jetzt ist die Schau „23 Mal Salzkammergut am Präsentierteller“ zu sehen. Als Geschenk für die 23 teilnehmenden Gemeinden entstanden beeindruckende Teller, Inspiration für die Bemalung lieferten Objekte aus den Sammlungen der Landeskultur. Bis auf drei Ausnahmen, da wurde Kuratorin Hannah Konrad nicht fündig und machte sich direkt vor Ort auf die Suche.

So steuerten St. Konrad das Muster eine Goldhaube bei, Bad Mitterndorf das einer Geldkasse und Steinbach am Attersee jenes einer Holzknecht-Zunftfahne. Ornamente und Muster der ausgewählten Objekte standen sieben Malerinnen zur Verfügung, ihre Interpretationen finden sich nun im klassischen Keramik-Grün auf den Tellern. Für die Keramik-Stadt Gmunden fand sich ein Muster auf einer „Godenschale“ aus dem 17. Jahrhundert.

