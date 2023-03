Kunst aus der „Konservendose“

Sie steht an der Einfahrt nach Aigen und ist nicht zu übersehen: die mit leuchtenden, kräftigen Acrylfarben bemalte „Konservendose“, wie die Kunsthalle Mühlviertel genannt wird. Namensgeberin ist die Initiatorin und Malerin Angela Berger, die zusammen mit Künstler Wolfgang Zöhrer (1944-2013) einen Verein gründete und dieses Haus nach beträchtlicher Eigenleistung der Mitglieder im März 2013 eröffnete.

Die Konservendosenform des Daches symbolisiert, dass hier aus der Zöhrer-Sammlung auch Druckgrafiken, sogenannte Papierantiquitäten wie Lithografien, Radierungen und Linolschnitte der letzten 100 Jahre „konserviert“ werden: Werbeplakate für Wirtschaft, Kino und Theater, sakrale Bilder und auch solche von Waldtieren und Wilderern.

Die selbst produzierten Malereien an den Außenwänden verweisen auf die Stilrichtungen, die im Inneren des Museums auf drei Etagen zu sehen sind. Zöhrer, Studienkollege von Manfred Deix und Gottfried Helnwein, verschrieb sich dem Phantastischen Realismus. Menschen, stark karikiert mit überdimensionalen Köpfen und Gliedmaßen, Tiere, die aus-sehen und sich verhalten wie Menschen. Objekte wirken durch die Verwendung von Acrylfarben noch schriller, skurriler, verspielter bis hin zum Bösen.

Seit dem plötzlichen Tod Wolfgang Zöhrers im Juli 2013 leitet Angela Berger die Kunsthalle. Vielfalt und Ideenreichtum zeichnen die Germanistin und akademische Künstlerin mit ihren Schwerpunkten Malerei, Druckgrafik und Skulptur aus.

Inhaltlich ist ihr Thema der gesellschaftliche Wandel zum Beispiel in der Kommunikation — Stichwort Smartbrillen —, in der Work-Life-Balance oder auch in der Kunst, wo Performance und Styling oft wichtiger als der Inhalt scheinen.

Jährlich gibt es auch zwei Gastausstellungen von Künstlern mit Regionalbezug. Die Kunsthalle ist aber nicht nur Ausstellungsraum, sondern auch Drehscheibe für unterschiedliche kulturelle Aktivitäten der Region wie etwa Musikabende und Lesungen.