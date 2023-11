Kunstgeschichtlicher Blick zurück und nach vorne

Mehr als 20.000 Besucher verzeichnete das Museum Schütz schon im ersten Jahr seines Bestehens. Dem Unternehmerpaar Irene und Josef Schütz gelingt es, das mit eigenen Mitteln errichtete Museum in Engelhartszell weitgehend unabhängig zu finanzieren und Künstlern aus aller Welt Jahresresidenzen zu bieten.

Erfolgsrezept für wahre Publikumsmagneten

Mit großer Aufmerksamkeit blickt Schütz in der Kunstgeschichte zurück und nach vorne. Für Künftiges speziell nach Australien und Neuseeland um sein Erfolgsrezept fortzusetzen. Hochkarätige Ausstellungen aus der klassischen österreichischen Moderne, parallel dazu die Präsentationen aufstrebender Kunstschaffender aus anderen Kontinenten erweisen sich als wahre Publikumsmagneten.

Lesen Sie auch

Zu Beginn des Jahres faszinierte im dreigeschossigen Museum an der Donau der „Phantastische Realismus“ mit Namen wie Hutter, Hauser oder Arik Brauer neben jungen afrikanischen Kunstschaffenden, die Schütz u.a. bei der Biennale in Venedig entdeckte.

Bis 14. Jänner 2024 ist „Neue Sachlichkeit“ angesagt sowie die aufsehenerregende chinesische Künstlerin Li Hua.

Das Außergewöhnliche von Li Hua (geb. 1980) öffnete ihr schon früh die Tür zur Kunstuni in Sichuan. Ein glänzender Abschluss und große Ausstellungen erregten die Aufmerksamkeit des internationalen Kunstmarktes. In Europa studierte sie die Alten Meister an den Universitäten in Paris, Berlin und Wien. 2005 gewann sie den renommierten Louis- Vuitton-Preis. Heute lebt sie in Wien und China.

Ausgehend von der chinesischen Kunst der Kalligrafie leitet sie über in einen abstrakten Expressionismus. Ihre dick pastosen Farbexplosionen wiederum gehorchen traditioneller chinesischer Formenlehre sowie auch die Kunst eleganter Übermaltechniken, die sie kombiniert mit zügellosen, Flecken, Schlieren und Spritzern in spontanen Orgien wie einst Jackson Pollock. Dass ihre großen Ölgemälde dennoch geordnet und nie überladen wirken, erklärt die Künstlerin mit „wichtiger als die Lesbarkeit ist die perfekte ästhetische Balance, und das Sichtbarmachen von Emotionen“.

Sehnsucht nach Klarheit und Ästhetik

Herzstücke der „Neuen Sachlichkeit“ aus der Sammlung der Österreichischen Nationalbank sind in der Halle im Erdgeschoß des Museums zu sehen.

Die neue Sachlichkeit ist eine Kunstströmung um die 1920er und -30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als Reaktion auf die psychischen und physischen Verheerungen des Ersten Weltkriegs. Die politisch, wirtschaftlich und sozial unruhige Zeit führte in der Kunst zu einer Sehnsucht nach Klarheit und Ästhetik. Innerhalb der Rückbesinnung auf das Gegenständliche und die traditionelle Malerei halten die Künstler sozialkritische Themen fest. In der Schau werden u. a. Gemälde von Greta Freist, Karl Hauk, Robert Kloss, Herbert Ploberger, Herbert Reyl-Hanisch, Franz Sedlacek, Rudolf Wacker präsentiert.

Beide Ausstellungen sind noch bis 14. Jänner 2024 im Schütz Art Museum zu sehen.

Von Eva Hammer