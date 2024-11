Kunstuni Linz für Forschung von Fashion & Robotics ausgezeichnet

Die Kunstuniversität Linz erhält den Sustainability Award 2024 – und zwar in Silber in der Kategorie Forschung für Fashion & Robotics, eine Kooperation der Abteilungen Fashion and Technology (Kunstuniversität Linz), Creative Robotics (Kunstuniversität Linz) und Biomedical Mechatronics (Johannes Kepler Universität Linz). Die Vergabe des Sustainability Award 2024 fand am Dienstag im Technischen Museum Wien statt.

Kleidungsstücke aus bakterieller Zellulose

Das Forschungsprojekt Fashion & Robotics unter der Leitung von Christiane Luible-Bär und Johannes Braumann leistet einen wichtigen Beitrag für einen systemischen Wandel der Modeindustrie durch die Entwicklung biobasierter 3D-Materialien und neuer Prozesse. Es wurde ein Verfahren erforscht, bei welchem ganze Kleidungsstücke aus bakterieller Zellulose in textilen Membranen nahtlos und dreidimensional wachsen. Neu entwickelte innovative, digitale, robotergesteuerte Prozesse ermöglichen eine Produktion und kollaborative Reparatur von Bekleidung vor Ort zum Beispiel in einer neuen Art von microfactory Umgebung. Die Ergebnisse des Projekts gelten als Katalysatoren für einen systemischen Wandel in der Modeindustrie. Durch die interdisziplinäre kreative Vorgehensweise wurde ein Innovationsgrad erreicht, der zu einer Patentanmeldung führte.

Seit 2008 wird der Sustainability Award als österreichweiter Wettbewerb für Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen gemeinsam alle zwei Jahre vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) für besonders innovative und nachhaltige Hochschulprojekte ausgeschrieben und vergeben.