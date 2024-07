Kunstuni Linz lädt zum Aufguss mit brisanten Themen

Plateau Blo, das Kulturhauptstadt-Projekt der Kunstuniversität Linz am Traunsee, lädt im Hochsommer zu brisanten Terminen am Wasser.

Am Sonntag, den 28. Juli (18 Uhr) liest Karin Hochegger, die an Renaturierungsprojekten von Mooren und Feuchtgebieten im Ausseerland sowie im Ennstal arbeitet, am Seebahnhof Gmunden aus ihrem neuen Buch „Die Gaben des Wassers“. Begleitet wird sie von Violinistin Lena Aigner. Bei Schlechtwetter findet die Lesung in Kooperation mit dem Buchladen „poetenblau“ in der Werkstatt von Plateau Blo in der Gaswerkgasse 4 statt.

Eine „Open Sauna Session“ findet am Montag, den 29. Juli (16 bis 19 Uhr) beim Bootshaus im Toscana Park, diesmal mit Artist in Residence Sira-Zoé Schmid, die sich gegen Femizide starkmacht.

Und ein hitziger Sauna-Talk steht erneut am Sonntag, 4. August (14 bis 18 Uhr) auf dem Programm – und zwar mit dem Gewässer-Ökologen Philipp Schubert-Zsilavecz und dem Künstler Markus Hiesleitner, denn: „Noch kühlt der See an heißen Tagen. Aber was, wenn die Temperaturen stetig steigen? Blickt man auf Wasser und Berglandschaft, so scheint alles so wie immer zu sein. Doch der Schein trügt. Hänge rutschen, ganze Felsen brechen ab, Wiesen vertrocknen, Schnee bleibt aus, und im See macht sich eine dissidente Muschel breit.“ All das soll laut Einladung in der schwimmenden Sauna besprochen werden – und dabei wird so lange aufgegossen, „bis wirklich alle verstanden haben, wie heiß und feucht es bald sein wird, wenn wir nichts tun“.

Ein ebenso brennendes Thema im Salzkammergut behandelt ein weiterer Sauna-Talk am Sonntag, 1. September (14 bis 18 Uhr) unter dem Titel „Zweitwohnsitzsauna“: An diesem Nachmittag wird bei mehreren Aufgüssen mit Expertinnen und Experten über generationenübergreifende Wohnprojekte und Kommunen, Leerstände und Zweitwohnsitze debattiert.

Die Standorte zu den Sauna-Talks werden noch bekannt gegeben. Weitere Infos unter: https://www.plateaublo.at/category/upcoming/