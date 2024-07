Ladies first beim Serenadenkonzert im Landhaus

Sie waren herausragende klassische Komponistinnen ihrer Zeit, standen zu Lebzeiten jedoch immer im Schatten der männlichen Kollegen. Ihnen widmet das heimische Ensemble TrioVanBeethoven das jüngste Konzertprogramm, das nun auch im Arkadenhof des Linzer Landhauses das Publikum mehr als begeisterte.

Eröffnet wurde der Abend mit dem Klaviertrio in d-Moll von Fanny Hensel, die als überaus begabte und musikalisch eigenständige Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy als Musikerin ein schwieriges Dasein fristete. Von Seiten des Vaters war es nicht vorgesehen, dass seine Tochter als Pianistin arbeitete, sie stand als Frau immer im Schatten ihres berühmten Bruders. Mehr als 250 Kompositionen für Klavier sind von ihr überliefert, nur wenige davon kamen, zwischen die Werke ihres Bruders hineingeschmuggelt, als sogenannte Lieder ohne Worte unter seinem Namen bei Kammerkonzerten zur Aufführung.

Virtuoses Zusammenspiel

Das Klaviertrio in d-Moll schrieb sie kurz vor ihrem frühen Tod im Jahre 1847. Es ist ein überaus rhapsodisches Werk, geprägt von vielen einzelnen Motiven und schönen Ideen, die im weiträumigen Hauptthema des Kopfsatzes im 2. und 3. Satz verbunden werden zu einem dieser Lieder ohne Worte. Ohne Scherzo komponiert, mündet das Klaviertrio im 4. Satz in eine sehr eigenwillige lange Klavierkadenz, die Pianist Clemens Zeilinger gefühlvoll und andächtig innig interpretierte, ehe sich die expressive Komposition zu einem furiosen Ende hin steigert. Sehr gelungen und virtuos dabei das Zusammenspiel von Zeilinger im Andante espressivo mit seinen Streicherkollegen Verena Stourzh an der Violine und Florian Berner am Violoncello, die das kunstvolle Hauptthema vereint zum Strahlen brachten.

Ähnlich wie Fanny Hensel erging es einige Jahrzehnte später auch ihrer Musikerkollegin Rebecca Clarke, die ebenfalls vom Vater daran gehindert wurde, eine strahlende Komponistinnen-Karriere einzuschlagen. Clarke ließ sich zunächst aber nicht von ihrem künstlerischen Weg abbringen, und verfolgte ihre Karriere zunächst an der Seite von Cellist Pablo Cassalls als begnadete Bratschistin und später als Komponistin, von der heute etwa fünfzig Werke überliefert sind.

Ihr Klaviertrio in drei Sätzen aus dem Jahre 1921, das sie in einer überwiegend impressionistischen Tonsprache verfasste, stand beim Linzer Serenadenkonzert ebenfalls auf dem Programm. Das Werk beginnt dramatisch, das Moderato mit Nachdruck und Leidenschaft interpretiert von Clemens Zeilinger, der hier sein erstrangiges Tastenspiel gekonnt und dahinfließend anlegt, während im folgenden Andante Violine und Cello eine herausragend impressionistische Gangart einlegen. Kurz von einer dunklen Regenwolke unterbrochen, mündet das Klaviertrio im Allegro vigoroso dann mit schrägem Elan in rasanten Variationen über das Hauptthema. Das TrioVanBeethoven zeigte sich dabei bravourös ganz in seinem Element.

Nachdem es den Frauen in der Musik den Vortritt gelassen hat, folgten eine vollendete Interpretation von Felix Mendelssohns berühmtem Klaviertrio Nr. 2 c-Moll und als Zugabe der 3. Satz aus dem Gassenhauer Trio von Namensgeber Ludwig van Beethoven. Klavier-Trio-Interpretation auf höchstem Niveau, das Publikum im Arkadenhof wusste es mit langanhaltendem Beifall und Jubel zu schätzen.

Von Barbara Duftschmid