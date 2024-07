Landeshauptmann verleiht Goldenes Ehrenzeichen an Michi Gaigg

Stelzer: „Michi Gaigg ist ein Vorbild an Tatkraft, an Initiative und Motivation“

Mit der Verleihung des „Kulturehrenzeichens des Landes in Gold“ wurde am Freitag, 26. Juli, auf Schloss Greinburg die Intendantin der donauFESTWOCHEN im Strudengau, Michi Gaigg, von Landeshauptmann Thomas Stelzer geehrt. Nach 22 Jahren an der Spitze des Festivals für Alte Musik mit Kontrapunkten beendet Michi Gaigg mit dieser Saison ihre Tätigkeit.

„Diese Jubiläumsausgabe der donauFESTWOCHEN im Strudengau wurde mit einem lachenden und einem weinenden Auge eröffnet. Seit 30 Jahren gehört das Festival zu den absoluten Höhepunkten im Kultursommer des Landes. Doch nun müssen wir uns von Michi Gaigg als Intendantin verabschieden. Mit ihrer Arbeit als Künstlerin, als Intendantin und vor allem als Musikerin verkörpert sie alles, was Kunst und Kultur auszeichnet. Sie ist ein Vorbild an Tatkraft, an Initiative und Motivation, und wir sind ihr zu außerordentlichem Dank verpflichtet, was sie in den vergangenen 22 Jahren bei den donauFESTWOCHEN initiiert und entwickelt hat. Wir verleihen ihr daher das ,Kulturehrenzeichen des Landes in Gold‘“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Lesen Sie auch

Die 30. Ausgabe der donauFESTWOCHEN im Strudengau findet vom 26. Juli bis zum 15. August 2024 statt. 2025 übernimmt Norbert Trawöger, künstlerischer Verantwortlicher des Bruckner Orchester Linz und künstlerische Leiter der OÖ KulturEXPO Anton Bruckner 2024, die Intendanz der donauFESTWOCHEN.