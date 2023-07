Leidenschaft & Obsession, Alma & Oskar

Mit Walter Gropius steht sie vor einem Werk Oskar Kokoschkas: „Doppelbildnis mit Alma Mahler“. „Das bin ich“, sagt sie mit kleinem Stolz.

„Wer ist der Mann?“ „Einer von den vielen, die mich heiraten wollen. Im Unterschied zu den anderen kann aus ihm ein wahrer Künstler werden.“ „Das war aber jetzt ein Scherz?“, fragt der Architekt und spätere Bauhaus-Gründer Gropius. Seine Zukünftige erwidert: „Natürlich!“

Lesen Sie auch

Alma Mahler, spätere Alma Mahler-Werfel, ist ein Mysterium. Sie war eine schillernde Figur mit großem Einfluss auf die österreichische Kunstwelt in den Anfängen des 20. Jahrhunderts. An ihrer Seite waren viele der bedeutendsten Künstler dieser Zeit. Sie gilt noch heute als Muse und Inspiration dieser Männer.

Sie ist Komponistin und eine Frau, die — so präsentiert es der Film „Alma & Oskar“ von Regisseur Dieter Brenner nach dem Roman „Die Windsbraut“ der Oberösterreicherin Hilde Berger — eine moderne Frau, die sich nicht benutzen lässt, sondern selbst den Ton angibt und sich nimmt, was sie will. Was sie will, ist Oskar Kokoschka, einige Jahre jünger als sie, ein aufstrebendes Maltalent, der künstlerisch alle Konventionen hinter sich lässt und mit seiner rohen Leidenschaft die Mahler-Witwe im Sturm erobert.

Freud und Leid einer toxischen Zweisamkeit

Alma gefällt, dass Oskar sich nach ihr verzehrt, rasend wütend und eifersüchtig ist, sie hasst und doch nicht anders kann, als sie zu lieben. Oskar fordert, zieht aus den Begegnungen mit Alma Kraft als egozentrischer Künstler aber auch Stoff für seine Bilder, er schafft sein Werk dank Alma.

Der Film ist weniger das Porträt zweier Künstler — obwohl Alma noch nie so deutlich als Musikerin gezeigt wurde — als ein Beziehungsdrama. Zwei Menschen, die nicht voneinander lassen können, obwohl eine gemeinsame Zukunft undenkbar ist. Toxisch würde man diese Zweisamkeit heute nennen. „Ich dulde keine fremden Götter neben mir!“, sagt Kokoschka. Als Alma ein Auftragswerk findet, verliert sie die Fassung, „schiach“ sei die andere.

Alma ist keine sympathische Heldin und Emily Cox gibt sie auch nicht so, immer eine leichte Arroganz um die Mundwinkel, für die Männer, die sie umgeben und für das Kinopublikum schwer durchschaubar. Eine Alma, die das Rätsel um sie nicht löst, aber sie aufregend zeichnet. An ihrer Seite brilliert der aus Windischgarsten stammende Valentin Postlmayr, der Oskar Kokoschka so ungekünstelt, so roh, wild und derb gibt, dass der Künstler wahnsinnig fassbar wird. Wie ein Stück unbehauenes Holz aus heimischen Wäldern stellt Postlmayr Kokoschka in den Film und überzeugt in jeder Minute.

Immer wieder durchziehen Szenen „Alma & Oskar“, die die Zeit dieses beginnenden Jahrhunderts ganz nahe und gekonnt an unsere heranbringen. Die Gespräche sind rau, die Sprache brutal und österreichisch. Dem Film hätte aber insgesamt ein bisschen mehr Mut gut getan, allzu glatt kommt er dann wieder daher, wobei die Thematik und die Zeit, von der er erzählt zu einem experimentelleren Erzählen eingeladen hätten.

Von Mariella Moshammer