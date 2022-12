Leise rieselt´s im Stream

Auch die Streamingriesen überbieten sich mit neuen Weihnachtskomödien, -musicals oder -serien. Einige Schlaglichter auf natale Höhepunkte im Streaminguniversum — oder besser gesagt ein Weihnachtsspecial der Streamingstarts.

NETFLIX

Charles Dickens geht immer. Eine Neuverfilmung von dessen klassischer „Weihnachtsgeschichte“ ist an Weihnachten zumindest ebenso verlässlich zu erwarten wie das Christkind. Heuer bedient Netflix mit „Scrooge“die Animationsschiene und lässt den ignoranten Geizkragen Ebenezer Scrooge als Musicalhelden durch eine Nacht mit drei Geistern tanzen, um seiner Zukunft einen neuen Dreh zu geben. Knuffig.

Lesen Sie auch

Eigentlich liebt Zuza (Justyna Karlowska) ihr Leben als alleinerziehende Kurierfahrerin. Aber selbstredend ergeht es ihr in diesem Job wie dem Weihnachtsmann: Um den 24. Dezember herum wird es ordentlich stressig. Dass eine verfeindete Kollegin dann auch noch all ihre vorsortierten Geschenke durcheinanderbringt, trägt da nicht zur Entspannung bei. Zuza ist schon beinahe der Verzweiflung nahe — bis sie überraschend Hilfe von einem Kunden bekommt, den sie eigentlich für eher unsympathisch hielt. Gemeinsam macht sich das ungleiche Duo in der polnischen Weihnachtskomödie „Lieferung vor Weihnachten“ daran, alle Bewohner ihrer Stadt noch rechtzeitig zum Fest mit den Geschenken zu versorgen. Ein Wettlauf gegen die Zeit.

Das Impro-Comedy-Krimiformat „Murderville“

hat sich seit Jahresanfang zum Hit auf Netflix entwickelt. Was läge da näher, als ein Weihnachtsspecial „Who killed Santa“ mit Senior Detective Terry Seattle (Will Arnett) zu drehen, der diesmal herausfinden muss, wer den Weihnachtsmann getötet hat? Er hat mit Jason Bateman und Maya Rudolph zwei prominente Gaststars an der Seite.

Vom Animationsspaß bis zur Weihnachtsromanze

Weihnachtsabend, da heißt es ab zur Familie. Und in den Weiten Norwegens bedeutet das oftmals: mit dem Flieger. In der Mini-Serie „Ein Sturm zu Weihnachten“ werden verschiedene Reisende respektive Abholende just in den Stunden vor dem Heiligen Abend am Flughafen Oslo eingeschneit. Da kommt es zu einigen schicksalsschwangeren Begegnungen zwischen Stars, Barleuten oder Weihnachtsmanndarstellern.

Was ist die wohl größte Strafe für einen ausgewiesenen Weihnachtsmuffel wie Chuy (Mauricio Ochmann)? Jeden Tag Weihnachten zu erleben. Und genau dazu verdammt den Miesepeter in „Nicht so fröhliche Weihnachten“ eine androgyne Weihnachtsfee, als er seinem Zorn am Heiligen Abend mal wieder freien Lauf lässt. So erwacht Chuy alljährlich immer wieder genau am 24. Dezember und wird von seinen Lieben mit einem Weihnachtslied begrüßt…

DISNEY+

Für viele in den USA sind der Weihnachtsmann und Komiker Tim Allen quasi ein und dieselbe Person. Nach der erfolgreichen Filmreihe „Santa Claus“ als Familienvater Scott Calvin, dem der Job des Weihnachtsmannes in den Schoß fällt, wird das Ganze nun als Serie fortgeführt. Santa Claus leidet nun allerdings darunter, dass 30 Jahre nach seinem Ersteinsatz der Weihnachtszauber in der Gesellschaft zunehmend schwindet.

Um die Wartezeit auf den dritten Teil der „Guardians of the Galaxy“-Reihe, der 2023 in die Kinos kommen soll, etwas zu verkürzen, serviert Disney+ den Marvel-Fans mit einem „Holiday special“ eine ganz besondere Geschichte um Star-Lord Quill und seine Kollegenschaft. Immerhin wissen die außerirdischen Freunde um Quills Vergangenheit auf der Erde, auch von einem Fest namens Weihnachten haben sie schon gehört. Also machen sich Drax und Mantis auf den Weg, um auf dem blauen Planeten eine Person als „Geschenk“ zu entführen. Damit hat Hollywoodstar Kevin Bacon wohl nicht gerechnet…

SKY

Eine bis ins kleinste Detail verkitschte Weihnachtsgeschichte liefert „Christmas with the Darlings“: Im Zentrum steht die aufstrebende Juristin Jessica Lew (Katrina Law), die in ihrem Unternehmen in höhere Sphären aufsteigt. Zuvor soll sie sich noch einmal um die verwaisten Nichten und Neffen ihres Bosses kümmern und kommt dabei dem dritten Bruder der Familie Darlington näher.

AMAZON PRIME VIDEO

Fahren wir an den Feiertagen zu dir oder mir? Eine einfache Frage wird für James (Asa Butterfield) und Hayley (Cora Kirk) in „Your Christmas or mine?“ zu einem ziemlichen Problem, als sie den jeweiligen Partner in deren Zuhause zu Weihnachten überraschen wollen. So gilt es nicht nur einige Fettnäpfchen mit den Schwiegerleuten in spe zu umschiffen, sondern auch die eigene Beziehung auf eine harte Probe zu stellen.

„Friedliche Weihnachten“: Ein frommer Wunsch gibt den Titel dieser Miniserie vor, in der die Wienerin Valerie Huber und Timur Bartels ein Paar spielen, das zum ersten Mal gemeinsam mit den jeweiligen Familien das große Fest begeht. In einer Hütte in den Bergen ist es mit der friedlichen Stimmung allerdings nicht weit her. Schließlich gilt es nicht nur, ein paar Geheimnisse zu bewahren, es treffen auch ziemlich unterschiedliche Standpunkte aufeinander. Ein vielfach erprobtes Schema, das dank einem Ensemble mit Uwe Ochsenknecht, Esther Schweins oder Wayne Carpendale aber dennoch einen gewissen Charme versprüht. Chaos gehört nun mal zu Weihnachten dazu…