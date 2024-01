Lenin über Bord: Köhlmeiers „Das Philosophenschiff“

Weltgeschichte, komprimiert auf eine scheinbar ganz private Erzählung, in der sich historisch Beglaubigtes und Erfundenes untrennbar vermischen. So wie „Das Philosophenschiff“ von Michael Köhlmeier ein Luxusdampfer für 2.000 Passagiere ist, der jedoch bloß zehn Personen ins Exil befördert, so mächtig ist der Aufwand, der hier betrieben wird, um die zentrale Begegnung zu ermöglichen: das Aufeinandertreffen eines schwerkranken Revolutionärs und eines altklugen jungen Mädchens.

Wer auf dem Geisterschiff im Finnischen Meerbusen aufeinandertrifft, ist Anouk, die Tochter eines russischen Intellektuellenehepaares (sie Ornithologin, er Architekt), das sich kaum erklären kann, warum es von den bolschewistischen Machthabern außer Landes gebracht wird, und Revolutionsführer Lenin, der am 21. Jänner vor 100 Jahren, gezeichnet von zwei Schlaganfällen, in Gorki bei Moskau starb.

Im „Philosophenschiff“ wird Lenin nach einem Besuch seines Mitstreiters und Nachfolgers Stalin im Rollstuhl einfach über Bord gestoßen, in der Wirklichkeit dient seine einbalsamierte Leiche auch heute noch im Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau als Symbol für jene Sowjetunion, zu deren Weltgeltung der russische Präsident Wladimir Putin sein Land mit allen Mitteln zurückführen möchte.

Er habe den Ruf, „dass Sie Dinge erfinden und dann behaupten, sie seien wahr“, bekommt der Autor von der 100-jährigen berühmten Architektin Anouk Perleman-Jacob zu Beginn des in der Ich-Form geschriebenen Buches zu hören. „Deshalb glaube man Ihnen oftmals nicht, wenn Sie die Wahrheit schreiben, und glaube Ihnen nicht, wenn Sie schummeln.“ Die alte Dame will dem aus Vorarlberg herbeigeorderten Autor jene Episoden ihres Lebens erzählen, die in ihren bisherigen zwei offiziellen Biografien nicht enthalten sind – unter anderem, weil sie zu unwahrscheinlich klingen. Wie ihre gespenstische Begegnung als 14-Jährige auf einem Dampfer, der sie und ihre Eltern ins Exil brachte.

Russland: Terror einst und heute

In „Zwei Herren am Strand“ (2014) ließ Köhlmeier den britischen Staatsmann und Literaturnobelpreisträger Winston Churchill und die Filmlegende Charlie Chaplin nach einer Party am Strand von Santa Monica einander kennenlernen, nun rückt er den Politiker, der heute mehr als Tyrann und Massenmörder denn als gescheiterter Weltverbesserer gesehen wird, und eine Architektin ins Zentrum, an der man manche Züge der großen Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000) wiedererkennen kann, die in den 1930ern in Moskau lebte.

Wohl nicht zufällig erzählt der Vorarlberger Autor (der im Buch seine Frau Monika telefonisch vertrösten muss, da die ihm in einer Hietzinger Villa erzählten Geschichten sich über immer mehr Abende erstrecken) gerade in Zeiten des Ukraine-Kriegs vom frühen Terror der Sowjetunion. Und relativiert damit auch seine einstigen Sympathien mit revolutionären Ideen, über die er in einer kurzen Passage des Buches schreibt und über die er in einem vom Verlag verbreiteten Interview spricht: „Lenin, der Umstürzler, hatte der alten Despotie nur andere Vorzeichen aufgedrückt. Stalin hat die Vorzeichen abgerissen, die unverstellte Despotie war wieder da. Es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, da habe ich mit dem Leninismus sympathisiert. Auch darüber schreibe ich in meinem Roman.“

Viel Ballast für einen Ozeandampfer, der zwar bloß 220 Seiten hat, aber immer wieder tonnenschwer wirkt. Doch Selbstironie hat Köhlmeier als zentrales Bild in seine Geschichte mit eingebaut: Mitten im Meer kommt das mächtige Schiff lange einfach nicht vom Fleck. Und niemand weiß, warum.

Von Wolfgang Huber-Lang

Michael Köhlmeier: „Das Philosophenschiff“, Hanser, 224 Seiten, 24,70 Euro. Erscheint am 29. Jänner