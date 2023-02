LH Stelzer lädt Interessierte zur Mitarbeit im Landeskulturbeirat ein

Landeshauptmann Thomas Stelzer sucht Mitglieder für den Landeskulturbeirat. Im Juni 2023 beginnt eine neue, vierjährige Funktionsperiode dieses unabhängigen Fachgremiums.

Im Landeskulturbeirat beschäftigt man sich mit der Beratung der Landesregierung in grundsätzlichen Fragen der Kulturpolitik und mit der allgemeinen Beurteilung der Wirksamkeit von Kulturförderungen sowie der Vertiefung des Kontaktes mit der kulturinteressierten Bevölkerung.

Entwicklung von Kunst und Kultur mitgestalten

Ab sofort können sich all jene, die in der neuen Periode in diesem Gremium mitarbeiten möchten, um eine Mitgliedschaft bewerben oder Interessierte dafür nominieren. Voraussetzungen sind, mit Ausnahme der österreichischen Staatsbürgerschaft, nur das aktive Wahlrecht zum Oö. Landtag.

„Wer die Entwicklung von Kunst und Kultur in Oberösterreich aktiv mitgestalten möchte, ist eingeladen, sich für eine Mitarbeit im Landeskulturbeirat zu bewerben“, erklärt Stelzer: „Der Landeskulturbeirat lebt von den vielfältigen Erfahrungen und Zugängen seiner Mitglieder zu Kunst und Kultur. Wir freuen uns auf viele Bewerbungen und Nominierungen.“

Der Landeskulturbeirat setzt sich aus 27 Mitgliedern und ebenso vielen Ersatzmitgliedern zusammen und ist ein Ehrenamt. Er tagt in sechs Fachbeiräten. Der erste Landeskulturbeirat konstituierte sich im Jahr 1988 unter der Leitung von ORF-Landesintendant Hannes Leopoldseder.

Bewerbungen können bis 31. März an die Geschäftsstelle des Oö. Landeskulturbeirates, Direktion Kultur und Gesellschaft, Abteilung Kultur, Promenade 37, 4021 Linz (E-Mail: k.post@ooe.gv.at) gerichtet werden. Der Bewerbung ist ein kurzer Lebenslauf anzuschließen, der vor allem auf die künstlerische Tätigkeit bzw. das kulturelle Engagement Bezug nimmt.