LH Thomas Stelzer: „Eine Magie, die immer wieder spürbar wird“

Es sind die besonderen Momente vor Beginn einer Aufführung: Die Instrumente werden gestimmt und eine konzentrierte Anspannung, gepaart mit freudiger Erwartung wird spürbar.

Mit den ersten Takten der Ouvertüre entfaltet sich die ganze Magie eines Besuchs im Musiktheater. Dieser Zauber war bei den 212 Premieren und 4650 Vorstellungen in den vergangenen zehn Jahren immer wieder zu erleben.

Entwicklung des jungen Hauses „beeindruckend“

„Es ist beeindruckend welche Entwicklung dieses junge Haus genommen hat. Es ist eben mehr als ein architektonisches Statement. In diesen zehn Jahren ist es gelungen, eine eigene künstlerische Handschrift zu entwickeln und so selbstbewusst auch weit außerhalb der Landesgrenzen zu strahlen. Das ist all jenen zu verdanken, die unser Musiktheater durch ihr Wirken in all seinen unterschiedlichsten Bereichen tragen und beleben“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer am Sonntag in seiner Ansprache beim Festakt.