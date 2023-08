Liebe ist mehr als zwei Herzen

Es gibt verschiedene Arten von Zusammengehörigkeit, verschiedene Arten von Vertrautheit, verschiedene Arten von Liebe. Gegeneinander aufzuwiegen macht weder Sinn, noch verspricht es befriedigende Antworten.

Regisseurin Celine Song, im Alter von zwölf Jahren selbst mit ihren Eltern von Korea nach Kanada ausgewandert, versetzt ihre Figur Nora in eine Situation, in der ihr eben das bewusst wird: Eine Liebe ist nicht mit einer anderen zu vergleichen.

„Past Lives“ ist der Debütfilm der 33-Jährigen. Es ist ein Liebesdrama, das mit einer Szene in einer Bar beginnt, zwei Männer, eine Frau. Stimmen aus dem Off kommentieren, was sie sehen, werden jedoch nicht schlau aus der Konstellation. Sind der asiatische Mann und die asiatische Frau ein Paar und der Amerikaner ein Kollege? Oder sind die Asiatin und der Amerikaner verheiratet und der Asiate der Bruder?

Song lässt uns im Unklaren, springt 24 Jahre zurück, zwei Zwölfjährige in Seoul sind innige Freunde. Die Mutter der kleinen Young Na sagt, sie wolle eine schöne Erinnerung für ihre Tochter, denn der Umzug nach Kanada stehe kurz bevor. Bewusst lässt die Regisseurin Lücken, erzählt fragmentarisch, wir steigen zwölf Jahre später wieder ein ins Geschehen.

Via Social Media finden Young Na, die sich inzwischen Nora nennt, und ihr Kindheitsfreund Hae Sung wieder zueinander. „Wow“ ist das Einzige, was die beiden beim ersten Videochat hervorbringen. „Ich erkenne dich“ sagt Hae Sung. Für Nora ist der inzwischen junge Mann die Verbindung zu ihrer Heimat. Er nennt sie bei ihrem alten Namen, er weiß so viel über sie.

Manche Szene verliert sich in der Bedächtigkeit

Wenn auch nur virtuell, sind die beiden von nun an eng miteinander verbunden, teilen Zeit, Erlebnisse, Gefühle, doch das Offensichtliche sprechen sie nicht aus. Sich zu besuchen funktioniert nicht, sie ist in New York, er in Korea auf dem Weg nach China. Als das Leben außerhalb dieser Online-Beziehung immer mehr zur Nebensache wird, beschließen sie, eine Pause zu machen. Zwölf weitere Jahre vergehen, bis Hae Sung nach New York reist, dort die inzwischen mit Arthur verheiratete Nora trifft.

Celine Song lässt sich Zeit für ihre Protagonisten, manche Szene verliert sich in der Bedächtigkeit, andere hingegen gewinnen dadurch an Kraft.

„Past Lives“ kann ganz romantisch gelesen werden, Seelenverwandtschaft und so. Und an das Existieren der einen einzigen wahren Liebe glaubend. Viel näher legt die Drehbuchautorin und Regisseurin eine andere Lesart. So lässt sie Arthur fragen, ob Nora jetzt mit einem anderen im Bett liegen würde, wenn sie einst den anstatt seiner kennengelernt hätte. Es sind Umstände, Momente, es ist ein ganzes Paket rund um einen Menschen, in das wir uns verlieben. Wir lieben nicht nur den einen, sondern auch das, wofür er steht.

Song hat einen Film darüber gemacht, was es bedeutet, nicht nur eine Heimat zu haben, mehrere Häfen und Kulturen hinter sich zu lassen, mit völlig neuen eins zu werden. „Er ist so koreanisch“ sagt Nora über Hae Sung. Und sie scheint selbst nicht zu wissen, wie sie das findet.

„Past Lives“ ist ein außergewöhnlicher Liebesfilm, der viel mehr erzählt als die Begegnung von zwei, drei Herzen.

Von Mariella Moshammer