Liebevoll konzipierte Kostbarkeiten

Bruckner200 in Ansfelden von 20. bis 27. November zum Thema „Bruckner und Brahms“

Anton Bruckner wurde in Ansfelden geboren, verbrachte dort seine ersten 13 Lebensjahre, ehe er als Sängerknabe in St. Florian eine musikalische Ausbildung erhielt. Doch auch Ansfelden prägte den Knaben.

Der Vater war Schullehrer und Organist, „der Toni hat schnell einmal die Orgel berührt“. Das sagt Peter Aigner, Musiker und Antreiber des kleinen feinen Festivals Bruckner200 — Schwerpunkt 2022. Eine Zusammenarbeit von Brucknerbund und Stadt Ansfelden, heuer unter der Titelzeile „Bruckner und Brahms“ von 20. bis 27. November.

Zwei Jahre musste das 2018 gestartete Festival pausieren, bekanntlich hatte ein Virus auf „Herr Wichtig“ gemacht (und ist noch immer da). Auf Holz geklopft, ist das diesjährige Bruckner200 auch schon mit Blickrichtung auf das große Brucknerjahr 2024 geplant.

Die Jugend fördern sei „sowieso“ ein großes Anliegen, sagt Aigner, zum Abschluss von Bruckner200 am 27. November ist im ABC in Ansfelden ein Konzert mit Preisträgerinnen und -trägern von prima la musica geplant.

Aigner deutet auch an, dass als Auftakt zu 2024 an einem Neujahrskonzert mit jungen Menschen gefeilt werde — Kontakte mit den Musikschulen des Landes wurden dafür bereits geknüpft.

Spazieren mit Bruckner

Renate Heitz, Obfrau des Ansfeldner Kulturausschusses, hat ebenfalls frohe Kulturbotschaft: Auffrischung des hochlöblichen Sinfoniewanderweges zwischen Ansfelden und St. Florian: auf 9,2 Kilometern Frischluft tanken — Spazieren ist Kulturtechnik! —, dazu Lebensstationen und Hörbeispiele zu Bruckner.

Jetzt ist noch 2022, die Besucher von Bruckner200 erwartet ein liebevoll zusammengestelltes Programm. Am Sonntag, 20. November, sind Capella Originella und Ursula Hingerl an der Orgel Teil der Messgestaltung in der Pfarrkirche Ansfelden mit Haydns Jugendmesse und Bruckners „Locus iste“.

Nach dem Gottesdienst als Festival-Novität ein Jazzbrunch, Elisabeth Baumgartner und Clemens Pechstein musizieren mit Flöte und Piano. Am Montag (21. 11.) folgt im ABC ein Künstlergespräch mit Clemens Hellberg, vormals Vorstand der Wiener Philharmoniker, und Klaus Lacika, künstlerischer Leiter der Brucknertage St. Florian.

Am Dienstag (22. 11.) interpretiert das Spring String Quartet im ABC in klassischer Besetzung von Blood Sweat & Tears bis Joe Zawinul. Im ABC am Mittwoch (23. 11.) „Lieben Sie Brahms?“ u. a. mit Organisator Peter Aigner (Viola): Bruckner und Brahms vertieft.pia

Info: brucknerbund-ansfelden.at/Bruckner-200