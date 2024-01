Linz als Hotspot der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024

Sie sind die tragenden Pfeiler im noch jungen Superkulturjahr 2024: Der 200. Geburtstag des weltbekannten Komponisten Anton Bruckner und das Salzkammergut als Kulturhauptstadt Europas.

Neben zahlreichen Veranstaltungen rund um den Orgel-Virtuosen Bruckner sind es vor allem aber die Museen der Stadt Linz mit ihrem facettenreichen Programm, welche die Synergien der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 nutzen.

Lesen Sie auch

Größte Ausstellung in Linz

Mit dem offiziellen Startschuss für das Kulturhauptstadtjahr am 20. Jänner in Bad Ischl sind die Schweinwerfer natürlich auf das Salzkammergut gerichtet. Eines der größten Highlights findet allerdings in der Landeshauptstadt statt.

„Mit der ‚Reise der Bilder‘ im Lentos Kunstmuseum haben wir immerhin die größte Ausstellung im Kulturhauptstadt-Programm mitten in Linz“, freut sich Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayrhofer.

Ab 20. März können Kulturinteressierte in Linz zur „Reise der Bilder“ aufbrechen. Diese beschäftigt sich mit Hitlers Kulturpolitik, Kunsthandel, Kunstraub und Einlagerungen von Kunstwerken in der NS-Zeit im Salzkammergut und präsentiert zirka 70 Kunstwerke, die im Zweiten Weltkrieg im Salzkammergut gesammelt, gelagert, geraubt, zwangsverkauft, verschoben, geborgen und gerettet wurden.

Meisterwerke von Goya, Edvard Munch, Lovis Corinth, Giovanni Battista Tiepolo, Tizian, Anthonis van Dyck, Moritz von Schwind, Ferdinand Georg Waldmüller erzählen ihre Geschichte von Reisen und Irrfahrten mit vielen Stationen und Lagerorten. „Mit der Ausstellung ist es gelungen, echte Meisterwerke nach Linz zu holen. Bilder, die selten zu sehen sind – und für die man sonst um die halbe Welt reisen muss“, ist Lang-Mayerhofer überzeugt.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht wird Linz enorm vom Kulturtourismus profitieren. Lang-Mayerhofer: „Viele, die die Projekte der Kulturhauptstadt besuchen, fahren ja nicht direkt an die Orte im Salzkammergut. Internationale Gäste reisen oftmals über Linz an bevor sie ins Salzkammergut weiterfahren, nächtigen zumeist hier und genießen vor allem im Bruckner-Jahr das breite Kulturangebot in der Stadt.“

Längst hat beim klassischen Linz-Tourist ein Wandel stattgefunden: „Waren es früher vorwiegend Geschäftstouristen, so steht heute ganz klar der Kulturgast im Vordergrund.“