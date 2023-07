„Linz kompakt“: Nordico präsentiert „eingekochte“ Stadtgeschichte

Kurz und knackig präsentiert das Linzer Stadtmuseum Nordico mit der neuen Dauerausstellung „Linz kompakt“, die am Donnerstag eröffnet wurde, die Geschichte der Stahlstadt, die auch Kulturstadt, Pendlerstadt, UNESCO City of Media Arts usw. sei, wie Andrea Bina, Leiterin des Nordico, betont.

Für die neue Ausstellung habe man die Geschichte quasi eingekocht. Die Entstehung der Stadt wird in acht Kapitel und zwei Räumen im frisch umgebauten Erdgeschoß des Museums erzählt: Angefangen bei den ersten steinzeitlichen Funden bis hin zur heutigen Zeit.

Lesen Sie auch

Acht Exponate in der Mitte des ersten Raumes stehen jeweils für ein Kapitel in der Stadtgeschichte, die an den Wänden anhand ausgewählter Objekte näher erzählt wird. So zeugt etwa ein Modell der Martinskirche von den Anfängen der Stadt, Kappen erzählen von der Zeit der ersten Republik und eine Briefmarke aus Klopapier von der Corona-Zeit.

Ein offenes Stadtteilarchiv, in dem die Besucher Interessantes und Wissenswertes aus ihrem Stadtteil erzählen können und eine Rückmeldewand mit Wünschen an die Stadt bzw. ans Nordico, laden zum Mitmachen ein. Ein eigens produzierter Film, der im zweiten Raum in Dauerschleife gezeigt wird, fasst die Historie der Stadt auf unterhaltsame Weise in acht Minuten zusammen.

Dort zu finden ist außerdem eine offene Bibliothek mit Büchern rund um Linz und ein gemütliches Wabenmöbel samt Tablets mit Zugang zur Nordico Mediathek sowie zur Online-Sammlung und Möglichkeiten zum Handyladen. Mit der „Stadtmuse“ und „Herrn Hofrat“ hat man zwei neue Figuren geschaffen, die die Besucher begleiten und auch in den folgenden Ausstellungen zu finden sein werden.

Kulturstadträtin Doris Lang-Mayrhofer berichtet von einem „maßgeblichen Schritt“ der nun fertiggestellt wurde. Eine kurze Zusammenfassung der Geschichte habe Linz noch gefehlt. Die neue Dauerausstellung soll für Schulkassen kostenlos zugänglich sein und als Ausgangspunkt für Stadtführungen dienen.

Die gelungene Schau macht Lust auf den zweiten Teil im Herbst, der sich damit befassen wird, wie es sich in Linz lebt.

Von Verena Schöberl