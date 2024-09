Linzer Kunstverein: „WhatsAB“ vereint 22 Bruckner-Orte

Die witzige Verballhornung der Bezeichnung für den populären Messengerdienst übertitelt eine lange Reihe origineller Ideen, die das Künstler-Quartett Rainer Zendron (Idee), Bernd Preinfalk (Idee und Komposition), Norbert Schweitzer (Technik) und Sigurd Hennemann (Dirigent) zu einer komplexen „Bruckner Re-Montage“ geformt hat.

Das in vieler Hinsicht erstaunliche Ergebnis ist eine „Installation im Kunstraum“, die am Donnerstag im Linzer Kunstverein offiziell gestartet wurde. Musikalischer Kern des Projekts ist das Andante aus Bruckners „Drei Stücke für Orchester“ (WAB 97), in dessen Mitte eine Intervention des Komponisten Bernd Preinfalk unter dem Titel „Brucknerdistanz“ platziert ist.

Ein „altes“ und doch ganz „junges“ Werk

Ungewöhnlich: Die einzelnen Stimmen des Werks wurden von 22 Musikerinnen und Musikern original sozusagen „auf offener Straße“ in 22 Bruckner-Orten gespielt und in Ton und Video aufgezeichnet. Das Ergebnis wurde in diffiziler Arbeit ohne klangliche Verluste aufeinander abgestimmt und wieder zu einem kompletten Stück „remontiert“. So fließen Szenerien der Spielorte, die Individualität der Musizierenden und der Akzent neuer Musik in ein „altes“ und doch ganz „junges“ Werk ein.

Galerie als Orchesterbühne

Die Galerie des Kunstvereins wird zur Orchesterbühne, auf der sich jeder Neugierige frei bewegen und jederzeit den musikalischen und optischen Standort verändern kann. Denn das fiktive Orchester besteht aus 22 Notenpulten, die statt Noten einen kleinen Bildschirm tragen und auf Lautsprechern montiert sind.

Die Rückwand des Raumes wird von einem großen Bildschirm beherrscht, auf dem „en face“, also aus der Sicht der Musizierenden, der Dirigent erlebt werden kann. Die kleinen Schirme zeigen Texte zu den einzelnen Orten, die aus dem Buch „Dickschädls Reisen“ von Florian Sedmak stammen. Und natürlich sind die Musizierenden bei der Arbeit zu sehen. Überdies liegt eine ausgezeichnete Information zu Projekt, Musizierenden und Texten auf.

Skala von frei wählbaren Eindrücken

Das Ganze ist repetitiv angelegt: Der informative und der musikalische Teil lösen einander ständig ab. So haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, eine Skala von Eindrücken frei zu wählen: das ganze Stück, das Agieren des Dirigenten und einzelnen Musikers, den lokalen Hintergrund in Wort und Bild.

Zu erleben in der Galerie „Kunstverein“ im Linzer Ursulinenhof bei folgenden Öffnungszeiten: bis 27. September von Dienstag bis Freitag jeweils 14 – 18 Uhr und am 7. und 8. Sept. (Sa/So) ebenfalls von 14 bis 18 Uhr

Von Paul Stepanek