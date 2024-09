Måneskin-Sänger Damiano David stellt Soloprojekt vor

Der Sänger der italienischen Rockband Måneskin, Damiano David, startet eine Solokarriere. Sein neues Projekt „Everywhere“ soll am 27. September vorgestellt werden. Zuvor hat Bassistin Victoria De Angelis, die auch als DJ tätig ist, bereits eine Solosingle veröffentlicht, das im Technobeats getränkte „Get Up Bitch! (Shake Ya Ass)“ in Zusammenarbeit mit der brasilianischen Sängerin Anitta.

Auf Spotify und YouTube hat David bereits Soloprofile platziert und aus seiner Instagrambio Måneskin gelöscht, berichteten italienische Medien. In einem kürzlich geposteten Video stellt sich der 25-Jährige quasi neu vor: „Mein Name ist Damiano David. Ich wurde 1999 in Rom geboren. Ich liebe Musik, Kunst und Frauen.“ Und weiter: „In meinem Leben war ich ein Dieb, ein Lügner, ein Liebhaber, ein Gestaltenwandler.“ Am Ende des Clips sagt er: „Mein Name ist Damiano David, und heute ist der erste Tag meines Lebens.“

Måneskin ist eine vierköpfige Rockband aus Rom, die 2017 durch ihre Teilnahme an der Castingshow X Factor bekannt wurde. Sie siegte mit dem Lied „Zitti e buoni“ beim Sanremo-Festival 2021 und Eurovision Song Contest 2021. Im November 2022 wurde Måneskin für einen Grammy Award in der Kategorie Best New Artist nominiert. Nach mehreren Singles und einer ausgedehnten Tournee erschien 2023 ihr drittes Album „Rush!“, das im Unterschied zu den vorhergehenden Alben hauptsächlich englischsprachige Lieder enthält.