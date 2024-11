Marianne und Michael singen nun daheim steirische Lieder

Das Volksmusik-Paar Marianne (71) und Michael (75) sehnt sich nicht auf die Bühne zurück. „Wir singen nur noch für uns daheim“, sagte Marianne Hartl der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstag-Ausgabe). Zuhause singe er vor allem traditionelle Lieder, sagte ihr in Köflach geborener Mann, der in den eigenen vier Wänden offenbar vor allem auf steirisches Liedgut zurückgreift.

„Der Michael ist ja Steirer“, erläuterte seine Gattin im Interview, „und die ganzen Lieder, die wir lieben, kommen aus der Steiermark“. Im volkstümlichen Schlagerbereich wären sie mit dieser Musik aber nicht erfolgreich gewesen, deswegen hätten sie dort andere Lieder gesungen. „Wir sind in ganz Deutschland aufgetreten und mussten Zugeständnisse machen.“

Das „Traumpaar der Volksmusik“ genannte Duo hat in diesem Jahr seine Abschiedstournee gegeben. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten die beiden nach eigenen Angaben 1973 in München, auch ihr letztes Konzert war in der Isar-Stadt, beim Oktoberfest-Platzkonzert an der Bavaria. „Das war für uns der schönste Abschluss“, sagte Michael Hartl im Interview. „Jetzt haben wir schon wieder Anfragen, da sollen wir singen, dort sollen wir singen. Aber wir machen nichts mehr.“ 51 Jahre zusammen auf der Bühne reichten ihm. Die beiden schauen sich auch keine Schlagermusik-Sendungen im Fernsehen an: „Das interessiert uns nicht mehr.“