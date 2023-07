Baby und Johnny tanzen wieder! Das berühmte Tanz- und Liebespaar aus „Dirty Dancing“ tourt in einer neu überarbeiteten Bühnenversion derzeit durch Österreich.

Heiß umjubelt und beklatscht vom Publikum im Linzer Musiktheater dauert es knapp zwei Stunden, bis Johnny Carson im Finale seine geliebte Frances „Baby“ Houseman an sich reißt mit den legendären Worten „Mein Baby gehört zu mir!“ und die beiden zum Mega-Hit „The Time of My Life“ den Tanz ihres Lebens samt berühmter Hebefigur aufs Parkett schmeißen.

Hinreißende Darsteller

Doch bis zum Happy End haben der sexy Tanzlehrer und seine ehrgeizige Schülerin einige Hürden zu überwinden. Baby ist mit ihren Eltern in den Sommerferien ins amerikanische Ferienressort Kellerman´s gereist. Man schreibt das Jahr 1963, die noblen Urlaubsgäste werden von Animateuren und Tänzern bei Laune gehalten, auch mit anzüglichen Tanzstunden, wie der Titel schon sagt. Ein absolutes No-Go ist aber, dass sich Personal und Gäste dabei verlieben.

Und so kommt, was kommen muss. Die 17-jährige Baby, hinreißend dargestellt von Deike Darrelmann, verknallt sich in ihren feschen Tanzlehrer Johnny, den Máté Gyenei so überzeugend gibt als Frauenschwarm, dass er keinerlei Vergleich mit Filmstar Patrick Swayze zu scheuen braucht, der 1987 das weibliche Kinopublikum scharenweise in Ekstase versetzte. Johnny verdient seinen Lebensunterhalt mit Tanzstunden und passt so gar nicht ins Bild des Schwiegersohnes, den sich die reichen Eltern wünschen. Also muss die Romanze vor ihnen und den Betreibern des Ferienclubs geheim bleiben, was wegen zahlreicher Missverständnisse scheitert. Die Liebe ist letztlich stärker als gesellschaftliche Vorurteile. Baby und Johnny fassen sich ein Herz und bekennen sich öffentlich zueinander.

Leidenschaftlich getanzt

Die aktuelle Bühnenversion von „Dirty Dancing“ in der deutschen Inszenierung von Alex Balga bleibt ganz nahe am Kultfilm, mit dem Patrick Swayze und Jennifer Grey über Nacht zu Stars wurden. Der Text, die Retro-Kostüme aus den 60er-Jahren und Superhits wie etwa „Hey Baby“, Hungry Eyes“ oder „The Time of My Life“ wurden nahezu originalgetreu übernommen. Die leidenschaftlichen Tanzszenen stehen dabei im Vordergrund, die Choreographien von Austin Walks funktionieren entsprechend dem Film sehr gut.

Die Songs kommen vom Band und zum Teil vom hervorragenden Sängerensemble, werden aber nicht von den Hauptfiguren selbst gesungen, was eher den Eindruck einer Tanzshow vermittelt als den eines Musicals. Das machen die guten Darbietungen der Hauptdarsteller, herausragend auch Isabelle Vedder als Tänzerin Penny Johnson, aber wieder wett.

Abend voller Nostalgie

Tanzliebhaber und Filmfans dürfen sich also auf einen kurzweiligen Abend voller Nostalgie freuen, eine Musical-Adaption des Films ist die Bühnenfassung von „Dirty Dancing“ allerdings nicht im klassischen Sinn. Das Publikum feierte den ersten Abend dennoch mit Standing Ovations. Zu sehen ist „Dirty Dancing“ noch bis 6. August 2023 als Sommergastspiel im Linzer Musiktheater.