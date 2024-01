Mein Euro-Gurkerl für die UEFA

Fußball-Europacupspiele von Lissabon bis Trondheim oder Tiflis. Ein Champions-League-Finale in München, Länderspiele im In- und Ausland, ein LASK-Trainingslager in Abu Dhabi oder der Türkei. Ski-Weltcup in Zagreb, das Tennis-Turnier in Hamburg, Formel E in Berlin, eine Stippvisite beim Papst in Rom oder beim EU-Parlament in Brüssel. Dienstreisen sind das Salz in der Suppe des Journalisten und im Laufe meiner Karriere haben sich schon einige Destinationen angesammelt.

DAS absolute Highlight war für mich aber die Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz. Natürlich sportlich, weil Österreich erstmals überhaupt an einer EM teilnahm. Aber auch emotional, weil der Trip durch Österreich – die Schweiz machte gleichzeitig mein damaliger Kollege Alex unsicher – mit Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg und Wien mir unvergessliche Erlebnissen bescherte.

Niedergeschrieben im EM-Tagebuch. Meine Lieblingsepisoden, für die letzte Printausgabe des Volksblatts erst aus der Erinnerung und dann aus dem Archiv geholt — treue Volksblatt-Leser wissen, dass ich immer gerne einmal in der Historie und Statistiken wühle — habe. Hier in leicht gekürzter Form.

Letztes Kapitel: Die EURO 2008 in Österreich und der Schweiz ist Geschichte …. Was ich dir heute erzählen will, ist, wie ich die UEFA ausgetrickst habe. Ich werde natürlich nicht verraten, wer mir geholfen hat. Ich werde nicht einmal sagen, um welches Spiel es sich gehandelt hat … Das bleibt mein Geheimnis, schließlich gibt man ja auch seine Informanten nie Preis … Es könnte dich, liebes Tagebuch ja wer in die Finger kriegen, der nicht soll.

Methoden der UEFA erinnern an Big Brother

Die Methoden der UEFA erinnern ja ohnehin schon an „Big Brother“, umso diebischer freut es mich, dass ich es doch geschafft habe, mich bei einem Spiel auf die Pressetribüne zu schummeln. Dazu musst du wissen, dass man zunächst einen Turnierpass benötigt. Mit diesem darf man grundsätzlich in jedes Medienzentrum in jedem Spielort. Es liegt freilich außerhalb des Stadions. Um auch in dieses zu gelangen, braucht man eine Tagesakkreditierung für das jeweilige Match. Oder in meinem Fall eben auch nicht. Da nimmt man verschärfte Arbeitsbedingungen gerne in Kauf. Um ja nicht von einem der Kontrolleure, die nicht nur am Eingang stehen, sondern auch auf der Tribüne noch den einen oder anderen stichprobenartigen Check vornehmen, in die Hände zu fallen, habe ich mich ganz nach oben, praktisch unters Stadiondach begeben. Mein Sitzplatz ist eine verstaubte Betonstufe, mein Abstellplatz für meinen Laptop sind meine Oberschenkel … Auch den Toilettenbesuch, der eigentlich in der Halbzeit fällig gewesen wäre, musste ich mir verkneifen … Ja, liebes Tagebuch. Das war mein ganz persönliches Gurkerl für die UEFA.

Nach 15 Jahren wird das Geheimnis gelüftet

Und jetzt, mehr als 15 Jahre später kann ich das Geheimnis ja lüften. Es hat sich um das Viertelfinale Spanien gegen Italien gehandelt, bei beim so viele ausländische Kollegen vor Ort waren, sodass ich keine Tagesakkreditierung bekam und tricksen musste. Fazit: Die vielen Kilometer auf der Autobahn haben sich definitiv gelohnt.

Von Roland Korntner