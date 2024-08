„Meine Mission: Die symbolische Ordnung der Anpassung durchbrechen“

Er hat eine Erinnerungsgeschichte über seine Familie geschrieben und versteht sich selbst dadurch heute besser. Außerdem zeigt er, dass er sich treu geblieben ist, wenn er sich im Interview einmal mehr als einer erweist, der sich nicht verbiegen lässt. Und er erklärt, was eine Wasserleiche mit seinem aktuellen Werk zu tun hat und wie er mit der Entdeckung der SS-Vergangenheit seines Vaters umgegangen ist. Kurt Palm (69) und sein neues Buch „Trockenes Feld“, das am 17. August (Leykam, 304 Seiten, 25,50 Euro) erscheint.

VOLKSBLATT: Wann war der Zeitpunkt gekommen, sich intensiv mit der Geschichte der eigenen Familie zu beschäftigen?

KURT PALM: Da gab es verschiedene Anlässe. Einer war der, dass ich vor ein paar Jahren einen Bekannten getroffen habe, der mir en passant erzählt hat, dass er Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eine Wasserleiche aus der Vöckla gezogen hat, bei der es sich um den Knecht gehandelt hat, der bei meinen Eltern am Bauernhof in Slawonien (Anm., Region im Osten Kroatiens) gearbeitet hat. Und dann habe ich mich erinnert an den Lukabaci, so haben wir den Knecht genannt, und ich habe begonnen, in der Verwandtschaft ein bissl herumzufragen.

Lesen Sie auch

Und beschlossen, die Familiengeschichte niederzuschreiben?

Ja, da hatte ich dann so Fragmente, und da ist schon herausgekommen, was für das Buch bestimmend sein wird, nämlich, dass die Erinnerungen der einzelnen Leute völlig unterschiedlich waren. Die einen haben gesagt, der ist im Lungensanatorium gestorben, die andere sagt im Altersheim und der Dritte, er habe die Leiche aus der Vöckla geholt.

Erklären Sie mir doch, bitte, den Titel Trockenes Feld?

Meine Eltern kommen aus Suhopolje, das ist Kroatisch und heißt auf Deutsch trockenes Feld. Mein Vater ist mit 18 in seiner Heimat zur SS-Polizei eingezogen worden, meine Eltern und Großeltern flohen 1944 vor den Partisanen und landeten in Timelkam.

Ich finde, „Trockenes Feld“ ist ein super Titel, der zeigt, wie die Entwicklung war, zuerst waren die Felder noch fruchtbar und dann wurden sie aufgrund der Geschichte wieder trockengelegt und waren unfruchtbar. Eine schöne Metapher.

Welche Zeitspanne schildern Sie?



Ziemlich genau von 1942, der Flucht meiner Familie aus Kroatien, bis zur Gegenwart und immer wieder mit Rückblenden. Ich erzähle nicht chronologisch, die Grenzen zwischen Literatur und Geschichtsschreibung verschwimmen, das ist so eine Art Assoziationsgeflecht, das ist mir ganz wichtig. Und es pendelt zwischen Autobiografie und Roman, zwischen Geschichte und Erinnerung.

Wie weit ist das Buch eigene Autobiografie und Geschichte der Familie?

Ich habe ja „Strandbadrevolution“ geschrieben vor ein paar Jahren, das ist sozusagen die Geschichte meiner Jugend, aber auch als Roman verpackt. In „Trockenes Feld“ sind sehr viele autobiografische Aspekte drin und auch ganze Kapitel autobiografisch. Man trägt ja die eigene Geschichte wie einen Rucksack mit sich herum, aber auch die seiner Vorfahren. Ich habe jetzt ein bissl geschaut, was in dem Rucksack drin ist. Autobiografisch ja, aber ein bissl mit Vorsicht zu genießen.

Und warum ist es ein Roman geworden und kein Sachbuch?

Ein Sachbuch hätte ich gar nicht schreiben können, weil alleine das, was ich über die Flucht schreibe, das Ergebnis von verschiedenen Gesprächen ist, die ich in eine Geschichte verwoben habe. Das ist wirklich das literarische Produkt aus vielen, vielen Erzählungen bzw. Briefen. Das ist fiktionalisierte Geschichte, selbst das, was meine eigene Person betrifft, ist zum Teil literarisch überhöht. Und jeder erinnert sich anders. Ein paar Leute haben das Buch schon gelesen und mir gesagt, dass sie jetzt angefangen haben, sich auch mit ihrer eigenen Geschichte zu beschäftigen und das finde ich natürlich ein großes Kompliment für mich.

Worauf konnten Sie an Erinnerungen noch zurückgreifen?

Es gibt eine schwarze Kiste, die bei uns am Dachboden gestanden ist in Timelkam und da waren Dokumente drin, Fotos und Briefe, zum Teil aus der Kriegszeit – das hatte ich bisher nie angeschaut. Ich glaube, ich habe ein bissl ein komisches Gefühl gehabt dabei. Im Zuge der Recherchen zu meinem Buch habe ich das ausgepackt und bin zum Teil aus allen Wolken gefallen, weil ich da Sachen erfahren habe, die ich überhaupt nicht gewusst habe.

Gemeinsam mit den Informationen, die mir ein paar Leute gegeben haben, die noch gelebt haben, ist so eine Art Erinnerungsgeschichte entstanden. Es sind Migrationsbiografien – das betrifft meine Eltern und Großeltern. Aus einem Dokument habe ich erfahren, dass ich als Staatenloser geboren worden bin in Österreich. Ich dachte immer, ich hatte gleich die österreichische Staatsbürgerschaft. Meine Eltern galten 13 Jahre lang in Österreich als staatenlos. Und das sind alles Dinge, die einen prägen, aber natürlich unbewusst.

Was hat Sie noch geprägt, welche Zusammenhänge haben Sie noch durch die Arbeit am Buch erkannt?

In dem Buch geht es sicher auch darum, wie Traumata in der Familie weitergegeben werden, ohne dass man das eigentlich weiß. Meine Eltern haben nie darüber gesprochen, dass sie 13 Jahre lang staatenlos waren, dass das für meinen Vater bedeutet hat, dass er keine Chance auf irgendeine Ausbildung gehabt hat. Für 99 Prozent der Staatenlosen, aber vor allem Flüchtlinge, hat gegolten, dass sie nur Hilfsarbeiten verrichten dürfen. Mein Vater war Waldarbeiter, Feilenschleifer, Eisenbieger, Asphaltierer, Molkereiarbeiter. Erst in den 60er-Jahren, als er in der OKA (Anm., heute Energie AG) gearbeitet hat beim Kraftwerk in Timelkam, hat er eine Ausbildung zum Schlosser machen können.

Wie hat sich das alles auf Ihre Kindheit und Jugend ausgewirkt?

Das sind Dinge, die ein Leben prägen. Für meine Eltern und Großeltern muss ein unglaublicher Anpassungsdruck bestanden haben, damit sie hier akzeptiert wurden. Das war auch der Grund dafür, warum sie mit uns nie Kroatisch gesprochen haben, was ich total bedauere. Ich lerne das jetzt. Aber ich verstehe das Verhalten meiner Eltern, sie wollten nicht, dass wir als Flüchtlingskinder gelten. Dabei ging es ja gar nicht um Anpassung, sondern letztlich um Assimilierung.

Sie denken im Buch über Herkunft, Fluchterfahrungen, Täterschaft und Mitläufertum nach. Ist es auch deswegen wichtig, das Buch jetzt herauszubringen?

Das hat sich zufällig ergeben. Es gibt kein richtiges Alter, um sich mit seiner Herkunft auseinanderzusetzen. Als 30- oder 40-Jähriger hätte mir die Distanz gefehlt, da hätte ich bestimmte Dinge überhaupt nicht in Relation setzen können. Das kann ich jetzt, weil ich viel mehr weiß, viel mehr Erfahrung habe. Aber dass die Dinge so aktuell sind, ist ein reiner Zufall, andererseits wäre es vor 10 Jahren genauso aktuell gewesen.

Worum ist es Ihnen dann gegangen?



Wenn man sich ein bissl über die eigene Herkunft klarer wird, dann weiß man natürlich auch mehr über sich selbst und seine Identität. Ich habe mich immer gefragt, warum ich mit 18 Jahren den Kommunisten beigetreten bin, das war in Timelkam, am Land damals absurd. Aber jetzt bin ich draufgekommen, dass sozusagen meine Mission in meiner Familie war, diese symbolische Ordnung der Anpassung einfach zu durchbrechen und diesen Anpassungsdruck zu zerstören.

Mein Vater ist mit 18 zur SS-Polizei eingezogen worden, das habe ich lange nicht gewusst. Vielleicht war das eine Art Selbstschutz, vielleicht habe ich es einmal gehört und wollte es nicht wahrhaben. Mit bestimmten Dingen muss man sich halt dann auseinandersetzen und da habe ich schon einen Zusammenhang gesehen.

Sie leben ja seit vielen Jahren in Wien, wie oft sind Sie in Oberösterreich?

Viel, gerade jetzt bin ich am Attersee, ich habe da ein kleines Haus.

Fühlen Sie sich heute mit ihrer Heimat verbunden oder können Sie mit dem Begriff gar nix anfangen?

Das ist zum Beispiel ein wesentlicher Punkt, über den ich mir jetzt klar geworden bin. Ich habe mich immer gefragt, wo ich eigentlich hingehöre. Ich habe keine Beziehung zu irgendeinem Ort, damit habe ich nie etwas anfangen können. Das hängt natürlich mit der Geschichte meiner Vorfahren zusammen. Die wurden schon Mitte des 18. Jahrhunderts von Baden-Württemberg nach Slawonien umgesiedelt. Dann haben sie sich dort etwas aufgebaut und schließlich mussten die meisten zwischen 1943 und 1944 wieder flüchten. Dass sie in Österreich gelandet sind, war reiner Zufall.

Heimat ist für mich ein völlig nebulöser Begriff, auch das Moment des Zufalls spielt da eine große Rolle. Einer hat das Glück, in Frieden aufzuwachsen, andere das Pech, im Gazastreifen geboren zu werden oder in der Ukraine. Aber keiner kann etwas dafür.

Widerständig zu sein, Missstände aufzuzeigen zieht sich ja durch Ihr Werk?

Das habe ich mir irgendwie nicht ausgesucht, das ist mein Lebensthema, das sich relativ früh eingestellt hat. Dahinter steckt eine extreme komplexe Familienstruktur. Wenn ich das anders hätte machen wollen, hätte es sicher nicht funktioniert. Jeder Mensch hat eine andere Persönlichkeit und bei mir ist halt das, dass ich ab und zu den Leuten fürchterlich auf die Nerven gegangen bin, aber mein Gott, so ist das.

Ist das auch der Grund dafür, warum Sie Ihr Berufsleben vor allem als freier Künstler verbracht haben?

Ja, das war für mich ganz entscheidend. Durch diesen unglaublichen Anpassungsdruck waren meine Eltern immer fremdbestimmt. In den Jahren als Staatenlose konnten sie sich nix erlauben, sonst wären sie sofort ausgewiesen worden vom Amt für Umsiedlung. Ich habe instinktiv gespürt, dass ich mein Leben nicht von anderen bestimmen lassen wollte. Ich war ein paarmal in so einer Art Anstellungsverhältnis, unter anderem am Burgtheater als Dramaturg, aber das hat halt bei mir nicht funktioniert.

Wie sehen Sie das heute? Bereuen Sie ihre Widerständigkeit manchmal?

Sicher denkt man sich ab und zu, man hätte einen anderen Weg gehen können, meiner war hart, aber ich stehe dazu. Ich halte auch nix von dem Begriff Jugendsünden, die Erwachsenensünden sind viel schlimmer als die Jugendsünden.

Das „Weiße Rössl“ haben Sie 2001 in Graz mit einer Hitler-Figur und Texten aus der FPÖ-Propaganda inszeniert. Waren Sie mit manchen Ideen und ihren Umsetzungen Ihrer Zeit voraus?

Wenn sie das so sagen, würde ich das bejahen. Bei mir klingt das ein bissl überheblich, aber ich würde schon sagen, auch mit der „Nette Leit Show“, waren wir der Zeit weit voraus, haben allerdings auch das Glück gehabt, dass das gut funktioniert hat. Es haben eh die Sachen, die ich am Landestheater in Linz gemacht habe, „Die Blume von Hawaii“, „Die Dreigroschenoper“ und „Der Freischütz“, auch super funktioniert.

Mit dem Landestheater hat es am Ende Krach gegeben, weil Sie geklagt haben, als man Ihren „Freischütz“ ohne ihr Wissen stark gekürzt hat.

Ja, da haben viele zu mir gesagt, Kurt, lass das, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Mir war das wurscht, entweder sie entschuldigen sich oder sehen ein, dass sie einen Fehler gemacht haben. Nachdem sie das nicht gemacht haben, hab‘ ich gesagt, ok, dann verklage ich sie und hab‘ gewonnen. (lacht)

Sie scheinen das heute ganz locker zu sehen im Rückblick…

Natürlich amüsiert mich das, ich treffe ab und zu den Klügl, der ja damals Intendant war in Linz, am Brunnenmarkt in Wien. Wir verstehen uns heute total und lachen drüber, aber damals waren wir verfeindet. So ändern sich die Zeiten.

Friktionsfrei ist die Arbeit am Linzer Theater Phoenix über die Bühne gegangen. Gibt’s da vielleicht wieder einmal neue Pläne?

Nein, leider gar nix. Nachdem der Harri Gebhartl aufgehört hat, gibt’s mit der neuen Intendanz keine Anknüpfungspunkte, was ich bedauere. Aber das soll auch keine Kritik sein. Das ist alles so ein bissl ein Zeichen, dass die Arbeit am Theater für mich beendet und das letzte Stück „This is the End my Friend“ war der richtige Titel für die Geschichte.

Ein Riesenerfolg war, wie erwähnt, die „Nette Leit Show“. Warum haben Sie das nicht weitergemacht?

Da gab es dann sehr viele Konflikte zwischen Hermes Phettberg und mir, weil ihm der Erfolg ein bissl in den Kopf gestiegen ist. Für mich war das auch nach vier Staffeln und 72 Gästen ok. Da habe ich mich sozusagen gegen das Geld entschieden, da gibt es wichtigere Dinge.

Sie feiern nächstes Jahr ihren 70er. Welche Pläne haben Sie?

Der große Geburtstag wird nach Möglichkeit gar nicht gefeiert. Dafür, dass ich 70 werde, kann ich ja nix. Ich hoffe, irgendwo weit weg zu sein, wo mich keiner erreicht. Ansonsten konzentriere ich mich aufs Schreiben. Ich habe mit dem neuen Buch sehr viele Lesungen und ich schreibe an einem neuen Buch und an einem Theaterstück. Ansonsten lass ich die Sachen auf mich zukommen. Ich bin offen für alles und über E-Mail erreichbar: Angebot bitte an mich …

Interview: Melanie Wagenhofer

Kurt Palm liest aus seinem Buch: Linz (Stifterhaus, 17.9.), Weyer (PrevenhuberHaus, 20.9.) und Vöcklabruck (Offenes Kunst- und Kulturhaus, 25.1.)