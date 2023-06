„Meister des Lichts“ im Mühlviertel

Drei Talente macht der Engländer John Owen in seinem Leben zum Beruf: Chemie, Aquarellmalerei und Kochkunst. Gemeinsames sieht er in der Reduktion auf das Wesentliche. Jetzt feiert seine Galerie in Freistadt ihr zehnjähriges Bestehen.

Geboren 1947 in Yorkshire, studiert er in London Chemie und ist jahrelang als Forschungstechniker tätig. Seit 1974 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Bad Leonfelden, wo er anfangs als Koch neben seiner Schwiegermutter im Gasthof zum Goldenen Dachl werkt und sich nebenbei intensiv mit der Aquarellmalerei beschäftigt. Bis zur Gründung der Galerie 2013 arbeitet er in der Pharmabranche.

Lesen Sie auch

Preisgekrönter Autodidakt

1978 will er wissen, wie weit er es als Autodidakt in der Aquarellmalerei gebracht hat. Er besucht die internationale Sommerakademie für bildnerisches Gestalten in Salzburg und gewinnt den Kunstpreis.

2010 schafft er es bei einem Wettbewerb für die Ausstellung „Meister von morgen“ im Leopold-Museum Wien unter die fünf besten Aquarellmaler Österreichs. Das Bild „Licht auf rauschendem Meer“ wird für das Museum angekauft. „Um die Lebendigkeit des Lichts über dem Wasser wiederzugeben, schabe ich an bestimmten Stellen Farbe ab. Künstlerisches Talent ist vergleichbar mit einem Instrument“, sagt Owen.

Erst durch üben gelange man zur Musik, beherrsche er die Technik des Aquarellierens, sei es möglich, loszulassen. „Energie wird frei, verbindet sich mit Strichen und Farbaufträgen. So gelingt es, Lichteffekte, spontane Augenblicke, mein visuelles Erlebnis wiederzugeben.“ Ziel sei es, mit geringstem Aufwand ein Maximum an Energie auf das Papier zu bringen, die der Betrachter spüren könne.

Owen malt in der Natur zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter. Nur draußen kann er dem Licht nachspüren und Kontraste erlebbar machen. Die Themenpalette reicht von Mühlviertler Landschaften bis zu Freistädter Stadtansichten, die auch als Kalenderdruck „800 Jahre Freistadt“ gemeinsam mit Rezepten der Mühlviertler Küche von Thomas Friesenecker und von Owen illustriert herausgegeben wurden. Sein Lieblingsthema dürfte „Wasser und Licht“ sein: die Donau, Seen im Salzkammergut mit ihren Ufern und Küsten am Meer. Schon der bereits verstorbene Professor Leopold bezeichnete ihn als „Meister des Lichts“. Der 10. Geburtstag wird in der Galerie John Owen am Freitag, 16. Juni, ab 14 Uhr und am Samstag, 17. Juni, ab 10 Uhr gefeiert.