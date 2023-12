David Bösch wird neuer Schauspieldirektor in Linz

Mit „Fischer Fritz“, seiner ersten Arbeit in Linz, hat er das hiesige Publikum im September bereits für eine seiner Inszenierungen gewinnen können. Künftig übernimmt der 45-jährige Deutsche David Bösch die Gesamtverantwortung für die Schauspielsparte am Linzer Landestheater.

Mit der Saison 2024/2025 löst der vielseitige Regisseur den bisherigen Schauspielchef Stephan Suschke ab, der im November überraschend seinen Abschied mit Ende der laufenden Spielzeit bekannt gegeben hat.

Bösch steigt damit in einer Phase ein, in der die Planung für 2024/2025 schon steht. Da werde er als neuer Chef nicht eingreifen, versicherte er am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Auch nicht in das bestehende „sehr gute“ Ensemble. Kontinuität habe für ihn einen hohen Wert, gleichzeitig wolle er neue Impulse setzen, die eigene Handschrift hineinbringen.

Fünf-Jahres-Vertrag

Zu Landestheater-Intendant Hermann Schneider pflegt Bösch seit vielen Jahren Kontakt, man tausche sich regelmäßig aus. Die dadurch entstandene Vertrauensbasis sei auch ein Grund, warum er das auf fünf Jahre fixierte Engagement in Linz angenommen habe, so Bösch. „Fischer Fritz“ sei eine Arbeit, die ihm sehr am Herzen liege, und mit der er sich hier gleich angenommen gefühlt habe. „Manchmal hat man das Gefühl, etwas am falschen Ort zu inszenieren. Das war hier nicht der Fall.“

So könne er auch mutiger und offener an die neue Aufgabe herangehen. „Ein Glücksfall, den versierten und neugierigen Menschensucher und Geschichtenerzähler gewonnen zu haben“, streut Schneider dem Neuzugang Rosen. Mit 1. Jänner zieht Bösch nach Linz, um sich hier nicht nur am Theater einzuleben, Kinderzimmer für den sechsjährigen Sohn, der in Wien aufwächst, inklusive. Für die Position in Linz habe er einige Projekte absagen müssen, er werde aber 2024 noch Regie-Arbeiten in Graz und Dresden umsetzen.

Für Bösch, der zwei Inszenierungen pro Spielzeit selbst übernehmen wird, besitzen „in einer sich schnell verändernden Zeit soziale und politische Themen große Relevanz“, er wolle „Geschichten über Menschen und nicht über Thesen zu erzählen“. Mit den großen Klassikern könne man die Welt nach wie vor gut darstellen. Er wolle „Dunklem und Düsterem“ auch Kreativität entgegenstellen, die die Fantasie des Publikums anregt und „von einer anderen Welt träumen lässt“.

Platz finden sollen auch etablierte zeitgenössische Autoren und Bösch will neue Autoren entdecken. Offen sei er für Formate wie Spielclubs und andere Projekte, mit denen man Laien partizipieren lässt oder aus dem Theater hinausgeht.

Besonders wichtig sei ihm auch die Jugendschiene, die „Zukunft des Theaters“, so Bösch, der die bestehende Sparte am Haus lobte. Der neue Schauspielchef ist auch ein renommierter Opernregisseur, ein Einsatz in diesem Bereich für ihn wie für Schneider vorstellbar.

„Mit Fantasie, Spielfreude, Offenheit und einem Lächeln“ will der künftige Schauspielchef so viele Menschen wie möglich erreichen und über das Theater verschiedene Generationen zum Gespräch anregen.

Von Melanie Wagenhofer