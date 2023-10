Menschliche Klimakontrolle oder Wie man in einer Blase lebt

Den Bezug zu heutigen Megastädten in China und Co. zu nennen, ist nicht notwendig. Einfach den Kopf durch eine Öffnung des hängenden „Luftraums“ stecken, und die aufkommende Panik wirken lassen, wenn man den Gedanken zulässt, dass dies künftig ein Ort zum Durchatmen sein könnte.

„Lufttankstellen“ zum Atemholen habe das die Künstler- und Architekturgruppe Haus-Rucker-Co 1971 genannt, erklärt Gründungsmitglied Günter Zamp Kelp bei einem ersten Rundgang durch die Ausstellung „Haus-Rucker-Co. Atemzonen“ (bis 25.2.2024) im Lentos.

„Man sieht hier, wie visionär in den 1970ern und -80ern gedacht wurde“, betont die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer. 2020 hat die Stadt Linz für 400.000 Euro den Vorlass von Zamp Kelp angekauft, nun ist ein Teil der 537 Werke zu sehen. Arbeiten der Künstlergruppe finden sich weltweit in namhaften Museen, die größte Anzahl in Linz.

„Es gibt ein weltweites Interesse an jenen Fragen, mit denen sich Haus-Rucker-Co so intensiv in den 70ern beschäftigt haben“, sagt Lentos-Direktorin Hemma Schmutz: „Ich habe den Satz gelesen, dass sie damals versucht haben so zu agieren wie Popsänger.“ „Popstars!“, präzisiert Zamp Kelp lachend und führt weiter durch die sowohl ästhetisch ansprechende als auch hoch informative Schau.

Die Popstars, das waren 1967 nebst Zamp Kelp Laurids Ortner und Klaus Pinter, 1971 trat Manfred Ortner der Kunst-und-Architektur-„Boyband“bei. Kunst und Leben haben sie verbunden, Grenzen der Architektur pulverisiert, Kommunikation und Bauen neu gedacht und dabei vieles vorhergesehen, was uns nun alle erdrückt.

Blick in eine nicht so wünschenswerte Zukunft

1971 packten sie das Haus Lange in Krefeld, konzipiert von Mies van der Rohe, in eine Hülle. „Wir haben das Haus aus seinen Umgebung herausgeschnitten“, erklärt Zamp Kelp. Eine neue Umwelt entstand, „wir schufen ein Reservat, wo Klimakontrolle mögliche war, wo menschliches Klima herrschte.“ Manche Besucher meinten, es wäre eher beängstigend als euphorisch, berichtet der Architekt: „Das war auch so gedacht, denn es war ein Blick in eine nicht so wünschenswerte Zukunft.“

Dass das Themenfeld, das Haus-Rucker-Co einst beackert haben, heute mehr Bedeutung hat denn je, zeigen Arbeiten von Studierenden der Kunstuni Linz, die als Teil der Schau zu sehen sind — vom Raum, der sich als realitätsnahe Utopie um 4,8 Grad erwärmt, bis zu pinken Plastiklungen.

Nebst utopischen Architekturarbeiten von Haus-Rucker-Co ist in der Schau auch die „Nike“ thematisiert, die einst als „Fetzenvogel“ in Linz beschimpft wurde und nach Jahrzehnten in der Domgasse angekommen ist. „Sie ist zu einem sehr schönen Standort gekommen“, so Zamp Kelp versöhnt: „Sie ist nicht so präsent wie am Hauptplatz, aber es ist gut, wie sie sich versteckt und immer wieder auftaucht.“

Von Mariella Moshammer