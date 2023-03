„Mit ‚Dancing Stars‘ kommt wieder Leichtigkeit ins Leben!“

Sonst hat er den anderen gesagt, was zu tun ist und es damit zum erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des Österreichischen Skiverbandes geschafft.

Jetzt muss der ehemalige Skisprungtrainer sich von seiner Tanzpartnerin bei „Dancing Stars“, Manuela Stöckl, sagen lassen, wo es langgeht — und die lässt er auch gerne zu Wort kommen. Der gebürtige Oberösterreicher Alexander Pointner (52) über Motivation, den Zuspruch der Fans und farbenfrohe Kostüme.

VOLKSBLATT: Haben Sie gleich ja gesagt, als man Sie gefragt hat, ob Sie bei „Dancing Stars“ dabei sein möchten?

ALEXANDER POINTNER: Nein, ich hab´ zuerst einmal dankend abgelehnt und mir das gar nicht vorstellen können. Ich hab nie einen Tanzkurs gemacht, es nie gelernt und wollte mich nicht zum Volldeppen machen. Meine Frau hat dann gesagt, nimm die Challenge an, das bringt uns auch etwas, nach einem halben Jahr hab´ ich dann zugesagt. Jetzt bin ich seit Feber in Wien, wir trainieren jeden Tag und aus dem Tanzmuffel ist ein Alex worden, der mittlerweile richtigen Spaß beim Training hat, weil er gemerkt hat, dass sich schon sehr, sehr viel getan hat.

Wie haben Sie die ersten Proben erlebt?

POINTNER: Konditionell passt es, aber das ist nur ein kleiner Baustein. Ich habe gemerkt, dass das auch sehr stark Kopfsache ist. Die ersten Tage bin ich flach ins Bett gefallen, weil es einfach ein komplett neues Terrain ist. Am Anfang waren alle Höhen und Tiefen mit dabei.

MANUELA STÖCKL: Der Alex ist sehr konzentriert im Training, da bringt man wirklich was weiter. Die Koordination von Körperteilen beim Tanzen etwa ist schwierig und soll zudem ganz leicht aussehen. Das sind alles Challenges, die wir angehen und denen er sich auch ganz tapfer stellt und sein Bestes gibt.

Als Cheftrainer haben Sie den anderen immer gesagt, wo es langgeht, wie ist es, die Zügel aus der Hand zu geben?

POINTNER: Das ist gar nicht so leicht, aber da habe ich Riesenglück mit der Manuela, die im Coachingbereich unheimliche Qualitäten hat. Ich habe dazu gelernt, nicht nur tänzerisch, sondern, wie man mit so schwierigen Patienten wie mir umgeht und dabei die Ruhe behält. Manuela strahlt große Sicherheit aus und gibt mir das Gefühl, dass wir das schaffen. Mittlerweile bin ich so motiviert und habe so viel Freude daran, dass ich mir sage: Eigentlich möchte ich Woche für Woche überstehen, damit ich die Möglichkeit habe, das ganze Repertoire des Tanzens kennenzulernen. Da kommt auch ein bissl das Sportler-Gen heraus. Bei „Dancing Stars“ sind einige dabei, die viel mitbringen, Musical- und Tanzerfahrung haben, auch privat getanzt haben, aber ich glaube, das größte Potenzial steckt in mir, weil ich bei Null angefangen habe.

Es geht ja auch um Sympathiewerte usw.

POINTNER: Als Trainer haben die Leute mir und unserer Mannschaft gern zugeschaut, und ich glaube auch, dass mir und der Manuela die Leute am Tanzparkett gerne zuschauen werden. Ich möchte den Menschen Mut geben, dass man auch Dinge angehen kann, wo man nicht talentiert ist. Und die Manuela baut immer wieder Erfolgserlebnisse ein, so dass ich erhobenen Hauptes das Training verlasse.

Hilft die Technik beim Skispringen auch beim Tanzen?

POINTNER: Nein, aber die Zuschauer können gespannt sein, wir werden schon das eine oder andere Detail oder Eigenheit vom Skispringen einbauen in die Choreografie. Die Technik vom Skisprung ist sonst nicht so förderlich, weil ich öfters den Oberkörper so weit unten habe und beim Tanzen muss man immer aufrecht dastehen, eine gute Haltung haben.

Was wird Ihr Eröffnungstanz?

STÖCKL: Unser erster Tanz ist der ChaChaCha, der von der Technik her nicht so schwierig ist, aber es ist ein flotter Tanz, da muss man den Takt genau treffen. Wir tanzen zu „I Gotta Feeling“ von den Black Eyed Peas, da geht schon richtig die Post ab. Entsprechend flott und energiegeladen ist die Choreografie und mit einem Highlight am Ende, das wir noch nicht verraten.

Gab es zwischen Euch auch Reibungspunkte?

POINTNER: Das einzige, wo wir uns noch nicht einig sind: Ich bin mir ganz sicher, dass ChaChaCha einer der schwierigen Tänze ist.

Wie bereiten Sie sich sonst auf den Wettkampf am Parkett vor?

POINTNER: Motivieren muss ich mich gar nicht, die Motivation ist da. Als Coach habe ich eine ganz klare Vorstellung, habe das Neurocoaching mit entwickelt. Da arbeiten wir sehr viel in die Basics, zu einem gewissen Zeitpunkt muss man die dann aber unter schwierigen Bedingungen umsetzen, im Wettkampf, wenn Stress da ist, die Kameras angehen, die Konkurrenz springt oder tanzt. Jetzt zählt, dass der Alex das selbst umsetzt, was er in Vorträgen von sich gibt.

Wer wird im Ballroom mit dabei sein?

POINTNER: Meine Frau wird da sein, meine Kinder Paula und Lionard, unsere Nachbarn, die dafür extra am Freitag ihr Restaurant geschlossen haben und gute Freunde, die uns schon lange begleiten. Die werden Daumen drücken und natürlich auch voten, unsere Paarnummer ist 04! Schon als Cheftrainer der Superadler habe ich die Fans als große Unterstützung erlebt, gleichzeitig hat man auch eine große Verantwortung, nicht nur im Stadion, sondern auch außerhalb, auf anderer Ebenen. Ich habe jetzt gemerkt, dass das Thema Tanzen sehr präsent ist: Wenn ich in Innsbruck mit meinem Hund spazieren gehe, wünschen mir die Leute vom Balkone herunter viel Glück, auch in Wien werde ich angesprochen.

Sie sind ja in Oberösterreich geboren …

POINTNER: Ja, und ich bin immer noch sehr verbunden mit dem Land und gern und regelmäßig zu Besuch. Meine Großeltern sind aus Grieskirchen, dort bin ich auch geboren. In meiner Kindheit bin ich in den Sommerferien immer zur Oma gefahren, und ich weiß auch, dass ich da immer sehr viele Unterstützer und Fans gehabt habe und das merke ich auch jetzt bei „Dancing Stars“.

Vom Sprunganzug ins Tanzkostüm: Wie fühlt sich das an?

POINTNER: Die Kostüme sind oft in Farben gehalten, die ich so früher nicht angezogen hätte. Mittlerweile habe ich auch daran Gefallen gefunden. Das Kostüm, die Ausstrahlung, die Körperhaltung und natürlich die Performance sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie man auf der Bühne wirkt. Das Gesamtpaket muss passen. Beim Skispringen kommt es auch darauf an, dass man einen guten Sprunganzug hat, um auf Weite zu kommen.

Gerade läuft der Film „Stams“ in den Kinos. Sie haben Österreichs Kaderschmiede besucht. Wie hat Sie die Zeit geprägt?

POINTNER: Stams war eine Bereicherung für mich. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit von meinen Eltern gekriegt habe. Der Weg in den Spitzensport ist kein Kindergeburtstag, aber man merkt eigentlich nicht, dass es hart ist, weil man ja stets Ziele vor Augen hat und gerne trainiert. — Jetzt bin ich schon über 50, und fühle mich immer noch jung, hatte nie das Gefühl, etwas versäumt zu haben. Ich habe eine wunderbare Frau, eine Familie gegründet, wunderbare Kinder. Wir haben natürlich auch schon ganz schwere Zeiten hinter uns, den Suizid unserer Tochter, aber wir haben stets zusammengehalten. „Dancing Stars“ ist vielleicht auch eine Möglichkeit, eine gewisse Leichtigkeit in unser Leben zu bringen. — Und: Paarnummer 04 bitte nicht vergessen!

Mit ALEXANDER POINTNER und MANUELA STÖCKL sprach Melanie Wagenhofer