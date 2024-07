Moderator Robert Kratky verabschiedet sich von Ö3

Will Kommunikationsbranche erhalten bleiben

Schon vor über einem Jahr hatte Ö3-Moderator Robert Kratky bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird.

Nun teilte der Morgenshowstar auf Instagram mit, wann dieser ausläuft: Mit Ende 2026 verlässt er Österreichs größten Radiosender.

Ab 2027 übernimmt jemand anderer seinen Platz. Dabei hofft Kratky, dass diese Person „sehr cool“ ist und lässt durchklingen, dass er eine Moderatorin gut fände. Freilich liegt die Entscheidung nicht bei ihm.

Der Medien- und Kommunikationsbranche will Kratky auch nach 34 Jahren treu bleiben. Mit weniger Rampenlicht dürfte er kein Problem haben, kündigt er doch an, auf Auftritte bei „Dancing Stars“, „Dschungelcamp“ und Co. verzichten zu wollen.