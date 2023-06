Moderne Frauengeschichte aus der Bibel

Eine berührende Premiere feierten die Rainbacher Evangelienspiele mit der Geschichte der Moabiterin Ruth am Wochenende. Regisseurin Babett Arens inszenierte die feministische Frauengeschichte mit einem großartigen Ensemble. Professionelle Akteure in den Hauptrollen spielen in einer Kombination aus moderner Sprache mit eingeflochtenen Originaltexten das Leben Ruths, als wäre das Schicksal einer Ausländerin, die im biblischen Israel selbstbestimmt ihr Glück findet, heute geschehen.

Ruth begleitet ihre Schwiegermutter Noemi zurück in deren Herkunftsort Bethlehem, nachdem ihr israelitischer Mann gestorben ist. Zwei Israeliten möchten Naomis ererbten Acker erwerben. Nach jüdischem Gesetz bedarf es eines „Lösers“. Der Richter zweifelt, dass Gott eine Ausländerin gefällt, als Nachweis interpretiert er den Originaltext des Buches. Letztlich agiert Boas als Löser und nimmt Ruth zur Frau.

Friedrich Ch. Zauner adaptierte das Buch Ruth schon 2011 für die Evangelienspiele. Von Gunter Waldek stammt die Musik. Ein 12-Personen-Orchester, zum Teil Studenten der Bruckneruni und dirigiert von Leona Silba, verknüpft archaische Tonfolgen mit innigen Harmonien und Dissonanzen. Eine Querflöte schwebt über dem Getreidefeld (Bühne: Daniel Ray Cuhen), Männer- und Frauenchöre, Arien und Duette heben auf Metaebenen. Zeynep Alan als Ruth stellt sich dem Misstrauen, das ihr als Ausländerin entgegenschlägt. Ihr Alter Ego, die Gesangsstimme von Antonia Ortner, legt Ruths Gefühle und Gedanken offen.

Noemi trauert um ihre Lippen, die küssten. „Nennt mich nicht mehr Noemi, die Liebliche, ich bin jetzt Mara, die Bittere“, zeigt Vanessa Payer Zorn und Trauer. Neben einer Zuneigung, die sich wie bei Ruth auf alle Menschen fortsetzt, schwingt auch Körperlichkeit mit. Die gottgefällige Grundstimmung trägt das Stück und überträgt sich auf das Publikum. Brüche obliegen den Männern. Eric Lingens als Boas hingegen spürt wachsende Zuneigung, getragen von Staunen, Achtung und Begehren. Fast zu süß dann das Ende.

Berührend inszeniert

Die Inszenierung der modernen alten Geschichte berührt. Groß daher der Applaus für das mehr als 30-köpfige Ensemble, Regie, Bühne und die großartige Musik. Der weite Weg nach Rainbach im Innviertel lohnt sich unbedingt.