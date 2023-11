Möpse zum 100. Geburtstag

„Das ist ja wie bei Loriot!“ — ein Satz, der gerne mal fällt, wenn Alltagssituationen absurd und komisch sind. Man denke an Ehe-Szenen im Kampf um das perfekte Frühstücksei oder an die Tücken beim Kauf eines Anzugs, die Vicco von Bülow alias Loriot, der am Sonntag — 12. November – 100 Jahre alt geworden wäre, in seinen Sketchen thematisiert hat.

Viele Sätze wurden zum geflügelten Wort wie „Früher war mehr Lametta“ oder „Ich lasse mir doch von einem Fernsehgerät nicht vorschreiben, wo ich hinsehen soll“. „Loriot war der gemeinsame Nenner, auf den sich ganz selbstverständlich alle einigen konnten“, schreibt der Komiker Otto Waalkes im Buch „Er lebe hoch! Loriot zum 100. Geburtstag“.

„Loriots Komik war durchaus deutsch, aber nicht treudeutsch. Sie basiert auf seiner Beobachtung der deutschen Gesellschaft seiner Zeit, ihren Sitten und Gebrechen“, stellt der Germanist Stefan Neumann in der ARD-Doku „Loriot 100“ fest.

Alltagspoesie statt Wortungetüme

Doch warum findet man das so komisch? Für die Lachtrainerin Cornelia Leisch ist es unter anderem das konsequente Aneinandervorbeireden. Und der Wunsch, Haltung zu bewahren, während ringsum das Chaos ausbricht.

Egal ob bei Hoppenstedts unterm Weihnachtsbaum, bei den Steinläusen oder im Konzertsaal — ein nostalgischer Charme der 1970er und 1980er Jahre weht durch von Bülows umfangreiches Werk das mit unzähligen Preisen gekrönt wurde. Wortungetüme verwandelt er in Alltagspoesie, etwa wenn der beflissene Verkäufer im Bettenladen die Kunden fragt: „Haben Sie da an eine Schlafsitzgarnitur gedacht mit versenkbaren Rückenpolstern, eine Couchdrehkombination oder das klassische Horizontalensemble?“. Die hilflose Antwort des Ehemannes: „Wir schlafen im Liegen“.

Oft widmet sich Loriot dem Verhältnis zwischen Mann und Frau. Seine Paare sind wohl mehr aus Gewohnheit, denn aus Liebe zusammen. Aus Missverständnissen entzünden sich oft bizarre Streits. Seine eigene Ehe mit seiner Jugendliebe hielt Jahrzehnte.

Zwei Töchter gingen daraus hervor. Erst lebte die Familie in Berlin, später am Starnberger See. Loriots Wurzeln liegen in Brandenburg an der Havel. Hier wurde er 1923 als Spross eines Adelsgeschlechts geboren, zog aber bald zu seiner Großmutter nach Berlin, wo er 2011 auch begraben wurde.

Waldmopsbiotop statt klassischer Statue

Wie soll man so einem Humorkünstler zu seinem runden Geburtstag bloß huldigen, der obendrein auch noch Opern inszenierte? Eine Frage, die den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier beschäftigte. „Wer Loriot ehren will, kommt sich irgendwie immer vor, als wolle er, eifrig bemüht und ehrlich empfunden, etwas Würdevolles sagen, habe dabei aber eine Nudel auf der Nase“, spielt Steinmeier auf das Zitat „Hildegard, bitte sagen Sie jetzt nichts!“ aus dem Klassiker „Die Nudel“ an.

Ein konventionelles Denkmal — Loriot auf einem Podest — sei nicht infrage gekommen, so Steinmeier. Stattdessen wurden in Loriots Geburtsstadt mehrere Bronzeskulpturen errichtet: 25 gehörnte Waldmöpse nach einer Loriot-Kunstfigur. „Ich bin mir sicher: Loriot wäre glücklich darüber, dass seine Heimatstadt Brandenburg nun zum einzigen Waldmopsbiotop der Welt geworden ist“, glaubt Steinmeier. Schließlich war der Mops sein Lieblingstier, getreu seinem Zitat: „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.“