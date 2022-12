„Monks“ und Theater Malaria jubilieren

Besondere Momente bescherte die diesjährige Verleihung des Bühnenkunstpreises 2021/22 des Landes OÖ dem Publikum am Mittwoch in den Linzer Kammerspielen: Der mit 3000 Euro dotierte Anerkennungspreis ging für die Produktion „Ich war´s nicht“ an das Theater Malaria, das sich als herzerwärmende Gemeinschaft präsentierte, deren Freude über die besondere Auszeichnung schier endlos schien.

Die Theatergruppe der Kunstwerkstatt des Diakoniewerkes hat professionell und erfolgreich ein Stück gezeigt, das zu gegenseitigem Verständnis und Miteinander beiträgt.

Den Hauptpreis (7500 Euro) erkannte die Jury, der auch das VOLKSBLATT angehört, dem Theaterspectacel Wilhering zu, für das Intendant Joachim Rathke und Schriftsteller Rudi Habringer das geniale Stationentheater „Monks — Zeugen des Unsichtbaren“ ersonnen haben, das im Sommer rund 4500 Besucher fesselte. Eine Reise durch 850 Jahre Wilheringer Klostergeschichte, aufwendig gestaltet an verschiedenen Plätzen des Stiftes, die auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Kirche barg.

„Die PreisträgerInnen prägen und bereichern mit ihrer Arbeit das kulturelle Leben in Oberösterreich. Gerade in schwierigen Zeiten der Krise hat künstlerisches Schaffen eine besondere Bedeutung und Kraft. Mit dem Bühnenkunstpreis wollen wir das nochmals hervorheben und unterstreichen“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer, der die Auszeichnungen beim Festakt überreichte.