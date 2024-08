Musik aus Cleveland bei den Salzkammergut Festwochen

Sozusagen einen Vorgeschmack auf das Cleveland Orchestra, das am 4. September unter Franz Welser-Möst in Ansfelden das (ausverkaufte) Open-Air-Geburtstagskonzert für Anton Bruckner spielt, gibt es Cleveland schon am 3. September auch in Gmunden. „The Cleveland Orchestra-Blossom Quartett & Friends“ geben sich im Stadttheater Gmunden im Rahmen der Salzkammergut Festwochen ab 19.30 Uhr ein Stelldichein.

Das Konzert ist auch ein musikalischer Gruß an die von Franz Welser-Möst konzipierte Konzertreihe „Hausmusik Roas“, diesmal eben mit Meisterwerken der „klassischen Hausmusik“. Zu hören und zu sehen sind: Stephen Tavani, Yun-Ting Lee (beide Violine), William Bender und Wesley Collins (beide Viola) sowie Dane Johansen und Tanya Ell Woolfrey (beide Cello).

Geboten bekommt man am 3. September das Streichquartett Nr. 21 in D-dur von Wolfgang Amadeus Mozart sowie von Pjotr Iljitsch Tschaikowski das Streichsextett in d-Moll „Souvenir de Florence“.

Karten: www.festwochen-gmunden.at