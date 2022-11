Musik aus dem Volk

Bei einem seit Wochen restlos ausverkauften Konzert im Brucknerhaus in Linz begeisterte am Samstag der Südtiroler Multi-Instrumentalist Herbert Pixner seine Fangemeinde.

Obwohl nur vier Musiker auf der Bühne waren, faszinierte eine Vielfalt an Klangspektren voller Gegensätze — von Melancholie bis zu wuchtigen Rock und Bluesriffs. Alles auf brillanter Instrumentaltechnik aufgebaut. Heidi Pixner verströmte an der Harfe viel Melodisches, genauso aber punktet die Schwester von Herbert Pixner percussiv.

Werner Unterlercher am Bass und der grandiose Manuel Randi an „Gitarren aller Arten“ (Flamenco-, Gipsy- bis E-Gitarre) ließen im Verbund mit Herbert Pixner ein Ensemble entstehen, das fast klassisch homogen in Stimmführung und Balance agierte. Dies auch dank einer fein abgestimmten Licht- und Ton-Regie.

„Chef“Herbert Pixner agierte völlig uneitel und ohne Allüren mit seinem Arsenal: Klarinette, Saxofon, Trompete, Percussion und vor allem Harmonika. Sehr bereichernd war seine mit klangvoller Stimme gesetzten Ein- und Überleitungen, die das Idol Django Reinhardt und viel Persönliches aufleben ließen.

Ein kurzweiliger Abend ging erst nach knapp drei Stunden inklusive „Quattro“ und Zugaben gefeiert zu Ende.