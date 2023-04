„Offen, jung und neu – so startet das Festival 4020 in eine neue Ära“, freut sich Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer über das eigentlich biennal stattfindende Festival, das von nun an jedes Jahr veranstaltet wird.

„In der ersten Maiwoche wird es vier Tage zeitgenössische Musikkunst im Brucknerhaus Linz geben.“ Erstmals übernimmt das Brucknerhaus dabei die komplette Planung des Festivals, das von 4. bis 7. Mai unter dem Motto „Zeit“ stattfinden wird.

„Musik ist eine Zeit-Kunst, weil sie diese zur Entfaltung benötigt“, so der künstlerische Vorstandsdirektor der LIVA, Dietmar Kerschbaum. Doch es gibt noch eine Neuerung: Das Programm wurde für alle Altersgruppen gestaltet, so bietet das Festival 4020 eine musikalische Zeitreise für die ganze Familie. Insgesamt 18 Uraufführungen sind Teil der seit 2001 existierenden Veranstaltung. Von 4. bis 7. Mai wird Pianist Elias Gillesberger „As slow as possible“ von John Cage im Restaurant Bruckners im Brucknerhaus zum Besten geben. Die Musikgruppe Quatuor Zaïde wird am 4. Mai mit dem Streichquartett Nr.2 von Morton Feldman auf der Bühne des Großen Saals stehen.

Die „An.Ton.Hören Schulkonzerte“ sind ebenfalls Teil des Programms, so werden Carolin Eichhorst, Dominik Maringer und das Ensemble Cross Nova mit „Per Zufall in die Zukunft“ am 5. Mai auftreten. Sängerin Lady Lala und Professor Leonardo Schlawinki nehmen das Publikum mit auf eine Zeitreise in das Jahr 2222 und wollen herausfinden, wie in der Zukunft musiziert und welche Rolle die Musik spielen wird. Fans der Orgelmusik können sich auf Musiker Kevin Boyer freuen, denn er wird am 5. Mai im Großen Saal amerikanische Orgelmusik präsentieren und dabei Stücke wie „Five Dances“ von Calvin Hampton spielen.

Werke von Ligeti und Dutileux gibt es bei Quatuor Zaïden (5.Mai) zu hören. Ein weiteres Highlight des Festivals: Die „lange Nacht der Uraufführungen“ des Lizard Ensembles am 6. Mai im Foyer und Mittleren Saal bietet zahlreiche Uraufführungen namenhafter Künstlerinnen und Künstler wie Anna Wieland und Tina Geroldinger.

Um das Jubiläum des Filmklassikers „Das alte Gesetz“von Ewald André Dupont gebührend zu feiern, laden Dirigent Daniel Grossmann und das Jewish Chamber Orchestra Munich am 7. Mai in den Großen Saal ein und präsentieren den Film inklusive neukomponierter Musik von Philippe Schoeller.

Programm & Karten: brucknerfest.at