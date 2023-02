Musikalisch-kulinarischer Versuchsballon

„Das ist unterhaltsame Musik, warum sollte man sie nicht mit Genuss verbinden“, sagt Gregor Horres, der, wie berichtet, ein neues Format für das Linzer Landestheater gestaltet. Am kommenden Sonntag (18 Uhr) feiert das Stück „Unterwegs“, eine Verbindung aus Operette mit einem Dinner, im Restaurant Das Anton im Musiktheater Premiere, der Raum bietet Platz für rund 50 Zuschauer.

Horres, der auch Regie führt, hat dafür Teile aus Jacques Offenbachs „Nummer 66“ und „Die elektromagnetische Gesangsstunde“ herausgenommen, neu zusammengefügt und eine entschlackte Textfassung geschaffen. Drei Menschen treffen durch Zufall aufeinander: Der findige Toccato verkauft Schnick-Schnack und vor allem Träume. Francois wartet vergeblich auf eine Bekannte und Suzon, verlassen und versetzt, weiß gerade auch nicht, wie es weitergeht …

Lesen Sie auch

Die Musik für das Stück haben vier Salzburger Komponisten für Akkordeon (Manuela Kloibmüller), Kontrabass (Roland Kramer) und Klarinette (Manfred Grillnberger) umgeschrieben. Jeweils drei musikalische und drei kulinarische Gänge wechseln einander an diesem rund dreistündigen Abend ab.

Als Darsteller agieren Mitglieder des OÖ. Opernstudios (Tina Sophie Jaeger, Conor Prendiville und Navid Taheri Derakhsh), als Bühne dient der Raum, die Sänger müssen neben ihrem Können mit Kostümen und Requisiten auskommen.

Ein Grund für die neue Idee sei gewesen, gerade nach der Corona-Zeit den Kontakt mit dem Publikum wieder verstärkt herzustellen, „direkt im Publikum zu spielen“, so Horres im VOLKSBLATT-Gespräch. Auch für Interaktion soll Platz sein: „Vielleicht ist jemand offen dafür, eine Triangel zu halten oder ein Tänzchen mit einem Darsteller zu wagen möchte.“ Da werde es auf das Fingerspitzengefühl der Sänger ankommen, das herauszufinden. „Das Ganze soll jedenfalls in sehr entspannter Atmosphäre ablaufen, was kein leichtes Unterfangen ist“, so Horres.

Im Sommer auf dem Traunsee

Im Sommer will man mit der mobilen Produktion nicht nur auf die Terrasse des Anton, sondern auch aufs Wasser gehen, der „musikalisch-kulinarische Versuchsballon“, wie Horres es nennt, soll auf einem Schiff über den Traunsee gleiten.

Die Premiere ist bereits ausgekauft, für weitere Termine sind noch Karten verfügbar.

Von Melanie Wagenhofer