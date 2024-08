Musikalische Pendelfahrt zwischen Barock und Gegenwart

Die aktuellen Eferdinger Schlosskonzerte fanden am Mittwoch im Ahnensaal des Starhemberg-Schlosses ihren krönenden Abschluss: Vier prominente Holzbläser (Erwin Klambauer, Flöte; Gregor Hinterreiter, Klarinette; David Seidel, Fagott; Michael Oman, Blockflöte) demonstrierten in einem kontrastreichen Programm nicht nur ihre Virtuosität, sondern auch die vielfältigen Klangfarben ihrer Instrumente.

Der Abend begann mit einer sehr fordernden Triosonate des barocken Flötenvirtuosen Johann Joachim Quantz, in der Blockflöte, Flöte und Fagott gelegentlich kleinere Aus- und Einstiegsszenarien erprobten. Harald Genzmers 5 Tanzstücke für Blockflöte und Flöte versprühten aparten Charme, der auf barocken Formen basierte.

Beethovens Duo Nr. 3 für Klarinette und Fagott und Vivaldis Concerto in g-Moll für Blockflöte, Flöte und Fagott bewegten sich in den speziellen Sphären der klassischen bzw. barocken Kammermusik, bevor Heitor Villa-Lobos mit „Bachianas brasileiras Nr. 6“ in der Besetzung für Flöte und Fagott sowie Bela Kovacs mit einer „Hommage an Manuel de Falla“ für Klarinette solo das Publikum in ganz andere Klangwelten entführten: Nämlich die des 20. und 21. Jahrhunderts, vermischt mit artistischen und folkloristischen Elementen.

Beide Stücke lösten Beifallsstürme aus, ebenso wie die das Konzert beschließende Triosonate in a-Moll Georg Philipp Telemanns, in der Blockflöte, Flöte und Fagott vom Cembalo Martina Omans kompetent wie dezent begleitet wurden (wie auch in allen vorangegangenen Barockmusiken). Mit einem zündenden Ragtime als Zugabe entließ das Holzbläser-Quartett die Zuhörerschaft „beswingt“ in die heiße Sommernacht.

Von Paul Stepanek