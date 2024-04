Musikalischer Frühling für Bruckner in Ansfelden

Mit dem „Brucknerfrühling“ feiert der Brucknerbund Ansfelden von 9. bis 12. Mai nicht nur seinen Namensgeber, sondern auch das eigene 100-jährige Bestehen. Obmann Peter Aigner präsentierte das Programm am Montag bei einer Pressekonferenz.

Schüler der Landesmusikschule Neuhofen/Krems gestalten am 9. Mai den Gottesdienst in der Pfarrkirche Ansfelden musikalisch. Am Tag darauf sind Kinder ab 5 Jahren eingeladen, in die musikalische Welt von Bruckner einzutauchen. Beim Workshop (9.30 bis 12.30 Uhr, Eintritt frei) im Pfarrhof unter der Leitung von Nicole Heibl und Lisa Quittner wird nicht nur gemeinsam gesungen und musiziert, sondern auch Instrumente gebastelt.

Der Bruckner-Salon hält am Samstag, 11. Mai, 18 Uhr, ins Anton Bruckner Centrum mit Norbert Trawöger, dem künstlerischer Leiter der ersten oö. KulturEXPO Anton Bruckner 2024, Einzug. Trawöger spricht mit Exilmusikforscherin, Autorin und Musikerin Karin Wagner Anton Bruckner in Ansfelden.

Den Höhepunkt des „Brucknerfrühlings“ bildet am selben Tag um 19.30 Uhr das Festkonzert 100 Jahre Brucknerbund Ansfelden um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Ansfelden. Auf dem Programm steht Bruckners Siebte in der Kammerversion für neun Instrumente von Hanns Eisler, Karl Stein und Erwin Rankl. Zu hören sind die Musiker Rémy Ballot (1. Violine), Iris Ballot (2. Violine), Peter Aigner (Viola), Elisabeth Bauer (Violoncello), Anton Schachenhofer, (Kontrabass), Stefan Neubauer (Klarinette), Manuel Egger (Horn) Elena Nemtsov (Klavier) und Andrej Serkov (Akkordeon). Den Festgottesdienst am Sonntag, 12. Mai, um 9 Uhr gestaltet der Anton Bruckner Kirchenchor mit der Windhaager Messe.

Karten für das Festkonzert sind unter Tel. 0650/4143969 erhältlich.