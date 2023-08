„Mut ist für mich ein Katalysator für Kunst“

Sie ist Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin, jetzt hat die junge oö. Schauspielerin der Ruf ans Burgtheater ereilt. Aktuell ist Julia Windischbauer (26) in „Nathan der Weise“ bei den Salzburger Festspielen im Einsatz und bereitet als Regisseurin, Produzentin und Schnittmeisterin einen Film vor.

VOLKSBLATT: Sind Sie aufgeregt vor einer Premiere?

JULIA WINDISCHBAUER: Nein, eigentlich total mit Vorfreude bestückt. Bei der Premiere darf man gemeinsam feiern, was man miteinander geschaffen hat und zurückblicken auf die Hürden, über die man gemeinsam gestiegen ist. Das ist am Theater grundsätzlich so schön.

Wie oft kommen Sie in Ihre Heimat Leonding?

Ich freue mich auf die Zeit in Wien und die Möglichkeit zu haben, jetzt öfters hin und her zufahren — spontan mit meiner Oma zu frühstücken, meine Eltern zu treffen. Letztes Jahr war das schwierig, weil ich so viel zu tun hatte und Berlin-Linz ein breiter Weg ist. Während den Salzburger Festspielen bin ich am Wolfgangsee, meine Mutter hat da eine Wohnung. Der Blick auf den See in seiner ganzen Fülle ist schön: Je weiter ich weg bin von zuhause, desto kostbarer wird es mir und desto mehr kann ich es genießen.

Sie gelten als eine der großen Schauspielhoffnungen des Landes. Last oder Motivation?

Auf jeden Fall Motivation. Ich mag das sehr gern, wenn Leute an mich glauben. Wenn ich Regisseure habe, die in mir etwas sehen, das sie herausbringen wollen. Wenn Leute ein Interview von mir lesen und sagen, das ist interessant, die würde ich gern einmal treffen, ist das für mich ein großer Ansporn. Ich gehe auch immer wieder in die Selbstreflexion: was rede ich eigentlich, wer bin ich eigentlich — und wichtiger als jemand anderer bin ich schon gar nicht.

Sie strahlen sehr viel Optimismus aus …

Das habe ich von meinem Papa gelernt, der ist Grundoptimist. Ich habe mich mit meinem Optimismus, von dem ich nicht abzubringen war, in der Pubertät aber auch manchmal in Konfliktsituationen gebracht. Mittlerweile bin ich froh, so zu sein.

Optimismus auch im Sinne von: Ich bleibe an etwas dran?

Auf jeden Fall, da habe ich auch großes Glück gehabt mit den Menschen, denen ich begegnet bin und mit meinen Eltern. Es war immer der Raum da, mich auszuprobieren. Zur Montage für den Film hat mich mein Papa gebracht. Mittlerweile mache ich das professionell. Diese Skills, die ich in den letzten Jahren neben meinem Schauspielstudium lernen hab´ dürfen, sind großartig. Wenn man sich mit etwas auseinandersetzt, begeistert ist, heißt es oft auch scheitern, scheitern, scheitern und dann wird es schon besser werden. Aber dranbleiben.

Wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen?

Mein Opa war in einer Laientheatergruppe in Linz-Dornach, da war ich als kleines Mädchen schon immer dabei und habe gedacht, auf irgendeiner Bühne möchte ich einmal stehen. Dann war ich sechseinhalb Jahre an der MuscialTheatreAcademy in Puchenau. Ich liebe Musical, aber der Tiefgang, den Theater oder Film mitbringen, ist mir abgegangen. Schauspiel studiert hab ich dann an der Otto-Falckenberg-Schule in München.

Wie wichtig ist es Ihnen, auch hierzulande zu reüssieren?

Für mich ist es wichtig, dass es künstlerisch und inhaltlich passt, mich herausfordert und da seh´ ich gerade für mich die Station in Wien als absolutes „Go To“, da freue ich mich drauf. Ich möchte aber auch unbedingt wieder einmal in Oberösterreich auf einer Bühne stehen. Mir ist auch mein Dialekt sehr wichtig, dass der ja nicht abhandenkommt. Bei einem Schauspieler geht es um Authentizität, darum, zu berühren, das lässt sich hoffentlich in jeder Sprache und in jeder Figur transportieren.

Wissen Sie schon, in welchen Produktionen Sie an der Burg zu sehen sein werden?

Ja, die erste mache ich mit dem Jan Fosse, mit dem ich letztes Jahr auch in Bregenz war, die „hildensaga“, das ist eine neue Überschreibung des Nibelungenlieds von Ferdinand Schmalz.

Aktuell spielen Sie in „Nathan der Weise“ bei den Salzburger Festspielen.

Ich spiele die Recha, die Tochter von Nathan. Es ist mir ein großes Anliegen, auch als weiblich gelesene Person und überzeugte Feministin, in allen Produktionen, die ich mache, so viel wie möglich einfließen zu lassen. Bei der Recha ist es tatsächlich so, dass über die meistens mehr geredet wird, als sie selber sagt. In der Inszenierung ist der Fokus klar auf dem Nathan und dem Religionskonflikt, der ja gerade ganz aktuell ist.

Und wie ist es in der Blase Salzburger Festspiele?

Sehr privilegiert. Ich war auch kurz über das bourgeoise Auftreten der einen oder anderen Person, die zugeschaut hat, erstaunt. Aber die Karten kosten ja auch: Wer soll sich das denn leisten außer ein Bildungspublikum, die obere Schicht?

Ist das auch ein Kritikpunkt?

Ein sehr großer Kritikpunkt, der sich grundsätzlich aufs Theater bezieht. Mit solchen Preisen ist es klar, dass sich das Theater immer weiter abgrenzt von der Mehrheit. Wie kann ein Stück zum Politikum werden, wenn es nur eine abgesicherte Elite sehen kann, aber andere, vielleicht mehr Betroffene, nicht die Möglichkeit haben, in den Diskurs einzusteigen. Ich kann es niemanden übel nehmen zu sagen, was bringt mir Kultur, wenn sie eh für ihn nicht zugänglich ist.

Viele Schauspieler wenden sich irgendwann auch der Regie zu, Sie schon sehr früh …

Die Filme „Mo(nu)ment“, „schweben.“ und „Para:Dies“ waren eine Zusammenarbeit mit Schauspielerin, Regisseurin, Kabarettistin und Drehbuchautorin Elena Wolff. Sie hat an der Bruckneruni studiert, so sind wir zusammengekommen. Wir haben uns gefragt: Warum besetzt uns niemand, wir wären doch leiwande Schauspielerinnen? Und dann haben wir gesagt: Ok, ich kann schneiden, sie kann Drehbücher schreiben, warum probieren wir es nicht einfach? Durch die Chancen, die ich kriege, habe ich mittlerweile so eine Art Selbstverständnis, das mir Mut gibt. Und Mut ist für mich so ein Katalysator für Kunst.

Auch Mut für Ihr neues Projekt „Callas Darling“?

Ja, jetzt beim Film „Callas Darling“ bin ich allein für die Regie verantwortlich und habe das Drehbuch geschrieben. Da geht es um zwei Frauen, die von OÖ nach Albanien fahren, beide stehen kurz vor dem Ende ihrer Leben, eine ist 26, die andere 71. Die Geschichte, die über das Leben erzählt, ob es nicht doch wert ist, zu bleiben, hat sehr viele persönliche Anteile von mir und ist mir megamegamegawichtig. Aber ich will eigentlich vermeiden, zu sagen, das und das ist von mir, weil ich die Fiktion aufrechterhalten möchte. Ich habe den Cast jetzt fixiert und freue mich, gemeinsam etwas zu schaffen. Almuth Zichler spielt die 71-jährige Gerlinde, die sich mit der 26-Jährigen, meine Rolle, auf den Roadtrip begibt.

Von welchen Rollen träumen Sie?

Von Frauen, die auf den Tisch hauen, die sich nicht in die Ecke weisen lassen, aufbegehren, kompliziert sind, die Fehler haben, für etwas kämpfen, das nicht nur für sie selber ist, sich zusammenschließen. In der deutschen Theatergeschichte gibt es nicht wahnsinnig viele weiblich gelesene Rollen, die das anbieten, deswegen freu ich mich in meinem Film sehr drauf.

Sie haben schon einige Auszeichnungen. Wie wichtig ist Ihnen diese Anerkennung?

Dadurch sind Türen aufgegangen. Aber in meinem Privatleben hat diese Aufmerksamkeit zu einigen Differenzen geführt. Ich hab den O.E. Hasse-Preis mit 21 gekriegt, das war schon wild, was sich damals dann umgeschichtet hat in meinem Freundinnenkreis. — So ein Traum von mir ist es, die Plattform, die ich habe, zu teilen, divers zu gestalten, auch für Belange, die außerhalb von mir liegen. Ich möchte aufgeschlossen und mir meiner Verantwortung bewusst bleiben.

Mit JULIA WINDISCHBAUER sprach Melanie Wagenhofer