Nach „Schlag den Star“: Elton bekommt neue Show bei RTL

Entertainer Stefan Raab hat für RTL eine neue Samstagabendshow mit Elton erfunden, dessen Show „Schlag den Star“ erst kürzlich von ProSieben gecancelt worden war. „Eltons 12“ soll sie heißen. „Das Einzigartige an der neuen Show ist, dass alle zwölf prominenten Kandidaten etwas Spezielles verbindet“, teilte RTL am Donnerstag mit.

Zwölf Promis im Wettstreit

In insgesamt sechs Ausgaben treten je zwölf Kandidatinnen und Kandidaten in Spielen gegeneinander an. „Die Challenges reichen von filigranen Bastelarbeiten über knifflige Kopfarbeit, bis hin zu atemberaubenden Sport-Competitions auf riesiger Spielfläche“, erläuterte eine RTL-Sprecherin. „Hier sind echte Allrounder und keine bloßen Spezialisten gefragt. Nur das richtige Feingefühl, die beste Taktik und vor allem ein ausgeprägter Spieltrieb führen zum Sieg.“

Alle, die antreten, verbindet eine ganz besondere Gemeinsamkeit – wie zum Beispiel ein TV-Format, ein Beruf oder eine Leidenschaft. „Als Gruppe sind sie dadurch verbunden, doch im Spiel sind sie Einzelkämpfer“, so RTL.

So duellieren sich die prominenten Spielerinnen und Spieler in zwei Spielrunden plus Finale und nur die Gewinner kommen weiter. Im Finale treten dann die besten Drei gegeneinander an. Wer an dem Abend gewinnt, dem winkt am Schluss ein Preisgeld von 100.000 Euro. Kommentiert wird die neue Show von Frank „Buschi“ Buschmann.

Spannung, Schweiß und Schmerzen

Elton sagte laut Mitteilung über die Idee: „Diese Show hat alles, was wir an Action-Spielshows so lieben. Nervenzerreißende Spannung, Schweiß und Schmerzen! Und das Beste, ich muss da selbst nicht durch – ich darf den Wahnsinn zum Glück nur moderieren.“

Die Produktion von „Eltons 12“ geht im Herbst los, die Ausstrahlung ist für Winter 2024/25 geplant. Elton – früher eines der Aushängeschilder von ProSieben – ist dieses Jahr bei RTL in mehreren Sendungen zu sehen – so wurde er dort etwa auch für das Unterhaltungsformat „Schlag den Besten“ engagiert.